Rivian vestigt zich in Nederland

De ambitieuze jonge Amerikaanse autofabrikant Rivian heeft zich gevestigd in Nederland. Dat meldt het FD op basis van gegevens op LinkedIn. Het lijkt een opmaat naar Europese activiteiten, waaronder mogelijk ook productie in Nederland.

Rivian heeft zich volgens het FD met minstens twintig werknemers in Nederland gevestigd onder de afdelingen Rivian Netherlands en Rivian Europe. Dat Rivian ook de Europese markt wil bestormen, was al bekend. Nu lijkt het erop dat het dat vanuit Nederland wil gaan doen en ook in ons land auto's aan de man gaat brengen.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat reageert positief op het nieuws. Aan NU.nl laat men weten: "We zouden uiteraard graag zien dat Rivian naar Nederland komt. Het kabinet zet zich daarvoor in, net als voor het aantrekken van andere buitenlandse investeringen in ons land. We kunnen niet ingaan op de aard en inhoud van deze contacten in verband met de vertrouwelijkheid ervan."

Rivian is een serieuze speler, want sleepte een mega-order voor elektrische busjes binnen bij het gigantische Amazon en haalde onlangs miljarden op bij een beursgang. Wel werd eerder deze week bekend dat een beoogde samenwerking met Ford er toch niet van gaat komen en dat zorgde voor een flinke tik op de beurswaarde. Hoe dan ook: in de VS worden momenteel de eerste auto's van het merk gebouwd. Het begint naast de elektrische Amazon-busjes met de R1T, een volledig elektrische pick-up. Op dezelfde basis heeft Rivian de R1S in ontwikkeling, een SUV. Met dat tweede model wil het komend jaar Europa bestormen.

Lokale productie is daarbij wel zo handig en daarom kijkt Rivian naar de mogelijkheden om een Europese fabriek te openen. Het zou echter ook een optie zijn om fabricage of assemblage over te laten aan een bestaande faciliteit. Dan denken wij - in het licht van de vestiging in Nederland - natuurlijk gelijk aan VDL Nedcar. Dat kan ook wel een opsteker gebruiken, nu de deal met Canoo toch lijkt te wankelen. Formeel is er echter nog geen knoop doorgehakt of en waar Rivian in Europa gaat produceren.