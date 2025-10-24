Ga naar de inhoud
'Rivian ontslaat nog eens honderden medewerkers'

Hoop op betere tijden

Rivian R2
Lars Krijgsman

Het gaat Rivian niet bepaald voor de wind. Na een eerdere ontslagronde stuurt het naar verluidt weer honderden werknemers de deur uit.

In september kwam via de Wall Street Journal naar buiten dat de Amerikaanse autobouwer Rivian zo'n 200 mensen de laan uit stuurt. Een ruime maand verder schrijft datzelfde medium dat er nu nog een ontslagronde aankomt. Die is nog groter dan de vorige.

Naar verluidt neemt Rivian binnenkort afscheid van 'meer dan 600' werknemers. Rivian zou alles op alles zetten om de kosten omlaag terug te brengen. Het bedrijf heeft te kampen met in de Verenigde Staten afnemende vraag naar elektrische auto's en ondervindt flinke concurrentie van merken als Tesla. Rivian werkt momenteel hard aan het stroomlijnen van diverse productieprocessen in aanloop naar de productiestart van de vernieuwde Rivian R2. Op termijn wil Rivian ook een kleinere auto gaan bouwen: de R3.

