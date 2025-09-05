Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Rivian ontslaat honderden medewerkers na afschaffen subsidie

Ook Volkswagen en GM hebben last

3
Rivian R1S
Jan Lemkes

De Amerikaanse EV-bouwer Rivian doet het lang niet onverdienstelijk, maar ziet zich toch genoodzaakt om zo’n 200 medewerkers te ontslaan. Het afschaffen van een Amerikaanse EV-subsidie door de Trump-regering zou een grote rol spelen bij dit besluit.

Dat het afschaffen van de ‘Federal Tax Credit’ geen goed nieuws is voor Rivian en andere EV-bouwers, was alleen door logisch nadenken al duidelijk. Voor Rivian betekent het nu concreet het wegsturen van zo’n 200 medewerkers, meldt de Wall Street Journal via Automotive News. De ontslagronde valt samen met de ombouw van de fabriek voor de Rivian R2, een compacte SUV die sterk lijkt op de huidige en (in Amerika) behoorlijk populaire R1S. Met die R2 en de eveneens aangekondigde R3 gloort er dus wel degelijk hoop voor Rivian, maar op de korte termijn is het even lastig. Volgens de berichten gaat het om zo’n 1,5 procent van Rivians totale personeelsbestand.

Ook onder meer General Motors en Volkswagen hebben last van de afschaffing van de Federal Tax Credit, die Amerikaanse EV-kopers tot 30 september duizenden dollars voordeel oplevert. GM schroeft de productie van de elektrische Cadillacs Lyriq en Vistiq terug, Volkswagen doet het rustig aan met de ID4-productie in Chattanooga, Tennessee.

3 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
Tesla Model 3 BYD Seal duurtest

‘Een op de drie Nederlanders rijdt liever Chinese dan Amerikaanse auto’

BMW iX3: revolutionaire elektrische BMW is eerste van een nieuw tijdperk

Nieuws
Mercedes-Benz GLC EQ EV interieur

Volledig elektrische Mercedes-Benz GLC toont interieur

Nieuws
BYD Seal

‘BYD stelt verkoopdoelen fors naar beneden bij’

Nieuws
Halcyon Rolls-Royce Corniche

Rolls-Royce Corniche helemaal klaar voor nu met 500 pk

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.