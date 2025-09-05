De Amerikaanse EV-bouwer Rivian doet het lang niet onverdienstelijk, maar ziet zich toch genoodzaakt om zo’n 200 medewerkers te ontslaan. Het afschaffen van een Amerikaanse EV-subsidie door de Trump-regering zou een grote rol spelen bij dit besluit.

Dat het afschaffen van de ‘Federal Tax Credit’ geen goed nieuws is voor Rivian en andere EV-bouwers, was alleen door logisch nadenken al duidelijk. Voor Rivian betekent het nu concreet het wegsturen van zo’n 200 medewerkers, meldt de Wall Street Journal via Automotive News. De ontslagronde valt samen met de ombouw van de fabriek voor de Rivian R2, een compacte SUV die sterk lijkt op de huidige en (in Amerika) behoorlijk populaire R1S. Met die R2 en de eveneens aangekondigde R3 gloort er dus wel degelijk hoop voor Rivian, maar op de korte termijn is het even lastig. Volgens de berichten gaat het om zo’n 1,5 procent van Rivians totale personeelsbestand.

Ook onder meer General Motors en Volkswagen hebben last van de afschaffing van de Federal Tax Credit, die Amerikaanse EV-kopers tot 30 september duizenden dollars voordeel oplevert. GM schroeft de productie van de elektrische Cadillacs Lyriq en Vistiq terug, Volkswagen doet het rustig aan met de ID4-productie in Chattanooga, Tennessee.