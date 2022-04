Rivian langzaam op stoom in eerste kwartaal

In de eerste drie maanden van dit jaar produceerde Rivian 2.553 auto's. Hoe de opdeling tussen de R1T en R1S is, maakt het bedrijf niet bekend. Rivian leverde in dezelfde periode 1.227 auto's af aan klanten. Ten opzichte van 2021 blijkt uit de cijfers dat Rivian de productie aardig heeft opgeschroefd. Vorig jaar begon Rivian pas in het najaar met het bouwen van de R1T en R1S, over heel 2021 rolden er daarom slechts 1.015 exemplaren van de band. Dat Rivian in het eerste kwartaal van dit jaar al ongeveer 2,5 keer zoveel auto's produceert, is een goed teken voor het bedrijf.

Het adagium 'een goed begin is het halve werk' gaat alleen niet helemaal op voor Rivian. Eerder moest het bedrijf de productiedoelstelling voor 2022 al terugschroeven van 50.000 auto's naar 25.000 auto's. Om dat laatste doel te behalen, zal Rivian in de komende drie kwartalen 22.447 auto's moeten produceren. Eerder waarschuwde Rivian al voor mogelijke verstoringen in de productie door logistieke problemen, dus het is nog maar de vraag in hoeverre het bedrijf daar de rest van het jaar last van gaat krijgen.

Ook zag Rivian zich genoodzaakt de prijzen van de R1T en R1S te verhogen wegens stijgende materiaalkosten. De instapversie van de R1T kost voortaan omgerekend €71.000, een stijging van €10.200 ten opzichte van de eerdere prijs. Bij de R1S schoot de vanafprijs met ruim €13.000 omhoog tot omgerekend €76.145. Die prijsverhoging gold aanvankelijk ook voor reeds bestelde auto's, maar na boze reacties van klanten draaide Rivian de prijsverhoging voor hen toch maar terug. Dat kon een duikvlucht van de aandelenkoers niet voorkomen.

Naar Nederland?

Over de eventuele deal met VDL Nedcar om in Europa auto's te gaan produceren, is het de laatste tijd overigens stil. Wel werkt Rivian aan een Nederlands distributiecentrum. Dat duidt er in ieder geval op dat de Amerikanen van plan zijn om op relatief korte termijn de stap naar Europa te maken.