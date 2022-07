‘Rivian gaat vanaf de zomer SUV R1S afleveren’

Daarmee is ook meteen een belangrijke vraag beantwoord, want eerder wisten we nog niet of Rivian de al in 2018 aangekondigde Rivian R1S al leverde. Nee dus. Er zijn er een handjevol gebouwd, maar die zijn allemaal in handen van medewerkers van Rivian. De 4.476 auto’s die Rivian in het tweede kwartaal van dit jaar afleverde, zijn dus grotendeels van het type R1T, de pick-up. Wel is er een kans dat er nog een klein deel is van dat andere model van Rivian, de speciale bezorgbus voor Amazon.

Volgens Automotive News moeten de eerste elektrische R1S-SUV’s voor klanten in augustus of september worden afgeleverd. Vanaf dat moment kan de auto dan een bijdrage gaan leveren aan het eerstvolgende doel, namelijk het in 2022 afleveren van 25.000 voertuigen. Als de productie eenmaal op gang is volgt de export, waarbij de R1S overigens ook naar Europa komt. De ‘S’ is tot de achterportieren gelijk aan de ‘T’, maar wisselt zijn laadbak voor een SUV-kont met een derde zitrij. Het totaal komt daarmee op zeven zitplaatsen.