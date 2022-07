Rivian verviervoudigt afleveringen in tweede kwartaal

Rivian leverde het afgelopen kwartaal bijna vier keer zoveel auto's af als in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit de cijfers die bouwer van de elektrische pick-up R1T publiceert. Ook wist Rivian de productie te midden van wereldwijde problemen in de toeleveringsketen te verhogen. Het bedrijf ligt met deze cijfers naar eigen zeggen op schema om zijn doelstelling voor dit jaar te behalen.

In totaal kregen in het tweede kwartaal van dit jaar 4.476 klanten de sleutels van hun Rivian in handen gedrukt en produceerde het bedrijf 4.401 auto's. De eerste drie maanden van 2022 leverde Rivian 1.227 exemplaren af en rolden nog 2.553 auto's uit de fabriek. In procenten uitgedrukt steeg het aantal afleveringen in het tweede kwartaal met 447,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, het aantal geproduceerde auto's steeg in diezelfde periode met 150 procent. Hoe de opdeling tussen de pick-up R1T en SUV R1S is, maakt Rivian ook nu niet bekend.

Rivian zegt dat het met deze cijfers op schema ligt om dit jaar 25.000 auto's te produceren. De productie zal dan nog wel verder omhoog moeten: het komende halfjaar moet Rivian 17.971 auto's produceren om aan die doelstelling te voldoen. De aandelenmarkt reageerde alvast positief, want de aandelenkoers van Rivian steeg met 9,5 procent op Wall Street. De omzet- en winstcijfers van het tweede kwartaal zijn nog niet bekend.

Controverse rondom Rivian

Rivian bleef dit jaar niet bepaald onbesproken. Het bovenstaande doel van de productie van 25.000 auto's in 2022 was aanvankelijk namelijk helemaal niet het plan. Eigenlijk hadden dat er 50.000 moeten zijn, maar dat doelaantal moest het bedrijf wegens de lastige verkrijgbaarheid van onderdelen en andere problemen in de toeleveringsketen halveren. Daar kwam nog eens bij dat Rivian de prijzen van de R1T en R1S fors verhoogde, ook voor klanten die al een auto hadden besteld. Later draaide Rivian die beslissing toch maar weer terug.