Rezvani Vengeance wordt absurde zevenzitter

Voor wie Rezvani niet kent even een korte samenvatting. Rezvani is een Amerikaanse fabrikant van de Beast, Tank en Hercules. Die eerste is een in 2015 gepresenteerde supercar die gebouwd is rond het chassis van de Ariel Atom en waarvan binnenkort een opvolger verschijnt. Dan is er de Tank, een machtige offroader gebaseerd op de Jeep Wrangler die met zijn stealth-uitstraling dystopisch voor de dag komt. De Tank, al twee jaar aan zijn tweede generatie bezig, heeft als Tank X zelfs een tot 1.000 pk opgeklopte Hellcat-V8 als krachtcentrale. Dan is er de Hercules 6x6, een tot 1.300 pk sterke zeswielige pick-up op basis van de Jeep Gladiator. Je zou denken dat Rezvani's portfolio wel genoeg heftige rariteiten bevat, maar daarover denkt het bedrijf zelf anders. Het kondigt nu een aanvulling op zijn modellengamma aan: de Vengeance.

De Rezvani Vengeance wordt een SUV met zeven zitplaatsen, maar natuurlijk niet zomaar een. Rezvani zegt de net als de Tank op militaire voertuigen geïnspireerde Vengeance "het tegengif voor saaie SUV's" is. De Vengeance moet de meest luxueuze en capabele auto van het merk ooit worden. Dat laatste zou betekenen dat hij beter dan de kleinere Tank uit de voeten moet kunnen naast het asfalt. Of dat betekent dat de Vengeance de vermogenskampioen wordt van de firma, zal moeten blijken. De Vengeance krijgt in ieder geval een 6.2 V8, zeer waarschijnlijk weer de Hellcat-machine die je kent van Jeep en Dodge. Er komt onder meer een Military Edition van met kogelbestendige bepantsering en "meer dan 20 veiligheidsvoorzieningen". Op de aandrijflijn na deelt de Rezvani Vengeance ook nog eens niets met andere auto's van het bedrijf. We zijn benieuwd welk auto van welke fabrikant deze keer als basis heeft gediend, al zal er waarschijnlijk weer een basis van een model van het voormalige FCA Automobiles zijn opgetrommeld.