Renault wil uitstel verbod op verbrandingsmotor

Het Europese voorstel om de verkoop van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor vanaf 2035 te verbieden, stuit op enige weerstand. Aan de ene kant van het spectrum is er de Italiaanse overheid die mikt op een uitzondering voor supercars, aan de andere kant stelt Leborgne namens Renault dat uitstel juist voor de onderkant van de markt noodzakelijk is. Tegenover het Britse Auto Express stelt hij dat het belangrijk is dat hybrides ook na 2035 nog leverbaar blijven. "We denken niet dat dit de juiste benadering is", stelt de topman. "Ik ben niet tegen elektrificatie, maar we zeggen dit omdat we moeten zorgen voor onze mensen en de vrijheid van mobiliteit. Dat is het punt."

Volgens Leborgne leidt het voorstel van de Europese Commissie in eerste instantie namelijk tot veel duurdere auto's, iets wat er met name bij Dacia in zou hakken. Renault en Alpine moeten in 2030 al voor respectievelijk 90 procent en 100 procent elektrisch zijn, maar bij Dacia wil hij een geleidelijkere overgang. "We werken enorm hard om de prijs van EV's te drukken, maar vandaag de dag kan niemand ontkennen dat je extra kosten hebt met batterij-elektrische auto's", aldus Leborgne. Daarom wacht men bij Dacia met overstappen tot het 'absoluut noodzakelijk' is. In eerste instantie blijven de auto's op benzine en lpg behouden, daarna beweegt het merk langzaam naar hybrides op het CMF-B platform van Renault, om uiteindelijk volledig op elektrische modellen over te gaan.

Of de wens van Renault ingewilligd gaat worden, zal moeten blijken. Eerder liet de Europese Commissie blijken dat zij niet bepaald toegeeflijk was tegenover de wens van de Italiaanse overheid om de supercars uit te zonderen van de ingrijpende maatregel. Het plan van de Europese Commissie om auto's met een verbrandingsmotor vanaf 2035 te verbieden moet nog steun krijgen van de EU-landen en het Europees Parlement.