Renault Voltigeur (1954) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Klassieke Renaults als de 4CV, Dauphine en 12 zorgen bij veel klassiekerliefhebbers voor warme gevoelens, maar ook voor minder voor de hand liggende modellen van Renault zijn liefhebbers te vinden. Vandaag hebben we dankzij AutoWeek-lezer Paul Wouters een veteraan van Renault op de planken van In het Wild.

Renault stelde medio jaren veertig een militaire alleskunner voor waar in 1947 ook reguliere burgerversies van verschenen. We hebben het over de Renault 1.000 kg, een praktische inzending waar diverse carrosserievormen van verschenen. Renault was in Frankrijk samen met Peugeot en merken als Hotchkiss - als onderdeel van een stukje geplande economie onder de noemer Pons Plan - de aangewezen partijen voor de productie van bedrijfswagens in de 1,0-1,4 ton categorie. Citroën mocht zich bezighouden met zwaardere bedrijfswagens. Renault leverde z'n aanvankelijk 1.000 kg genoemde werkpaard als gesloten besteller, als pick-up en als cabine-chassis. Eind jaren veertig breidde Renault de menukaart uit met een 1.400 kg-variant, al besloot het merk later om de 1.000 kg-versie Voltigeur en de 1.400 kg-variant Goélette te noemen.

De auto op deze foto's is eigenlijk geen van beiden. Althans, niet helemaal. We hebben hier namelijk te maken met een versie die speciaal voor de Franse en Belgische strijdkrachten was bestemd. Het betreft de R2067, de militaire versie van Renault's alleskunner die in 1956 werd vervangen door de nagenoeg identieke R2087. De R2067 en diens vervanger stonden een stuk hoger op hun poten dan de voor de reguliere markt bestemde versies. Daar komt bij dat ze ook nog eens werden uitgerust met vierwielaandrijving. Mogelijk heeft de R2067 op deze foto's net als het gros van z'n gesloten militaire broertjes dienstgedaan als ambulance.

De Renault R2067 op deze foto's stamt uit 1954 en werd in 2018 naar Nederland gehaald. Onder de kap ligt een 1.996 cc grote viercilinder, een benzinemotor die volgens z'n kentekenregistratie 54 pk naar alle vier de wielen stuurt. Een zeldzame verschijning!