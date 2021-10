Renault verwacht productietekort van half miljoen auto's

De zaken staan er niet al te best voor bij Renault. Door tekorten aan onderdelen verwacht de autofabrikant een dit jaar half miljoen minder auto's te produceren dan eerder het doel was. Dat productietekort is groter dan waar de Fransen eerder rekening mee hielden.

Renault ging er afgelopen zomer nog vanuit dat het verlies in geproduceerde auto's beperkt zou blijven tot 200.000 exemplaren. Dat aantal blijkt een conservatieve schatting, nu Renault alleen al in het derde kwartaal 170.000 auto's 'misliep' door de tekorten. Het chiptekort is momenteel de grootste spelbreker. Ook de verkoop van Groupe Renault heeft daaronder te leiden: mede door deze problemen bleef de verkoop van merken als Renault, Dacia en Lada steken op iets meer dan 599.000 exemplaren in het afgelopen kwartaal. Dat is ruim 20 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het verlies aan omzet bleef enigszins beperkt omdat Renault vooral duurdere modellen verkocht. Daardoor daalden de totale inkomsten in het derde kwartaal ten opzichte van 2020 met 13 procent tot 9 miljard euro. Bij het kwartaalbericht communiceerde Renault geen exacte winstcijfers. Wel voegde CFO Clotilde Delbos eraan toe dat Renault verder in de kosten heeft gesneden om de winstgevendheid op niveau te houden. Dat is tevens onderdeel van de begin dit jaar aangekondigde 'Renaulution'-strategie van de autofabrikant.