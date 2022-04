'Renault verkoopt aandeel AvtoVAZ voor symbolisch bedrag'

Renault zit sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in zijn maag met het meerderheidsbelang van 68 procent in het Russische AvtoVAZ. De Fransen lijken nu een oplossing daarvoor te hebben gevonden met de Russen, al pakt dit vermoedelijk wel wat anders uit dan verwacht.

Russische media melden volgens persbureau Reuters namelijk dat Renault de aandelen in AvtoVAZ voor het symbolische bedrag van één roebel overdraagt aan NAMI, een Russisch onderzoekscentrum dat zich richt op de auto-industrie. Daarbij wordt Denis Manturov, de Russische Minister van handel, geciteerd. Renault krijgt bij de deal de mogelijkheid om AvtoVAZ binnen vijf tot zes jaar weer terug te kopen. Dat gaat Renault dan mogelijk wel meer kosten dan die ene roebel. "Als we in die periode investeringen doen, nemen we dat mee in de kosten. We geven hier geen cadeautjes weg", aldus Manturov.

Berichtgeving vanuit de Russische media moet je altijd met een korreltje zout nemen, maar zowel Renault als de Franse overheid wilden niet reageren op de berichtgeving over de deal. Mocht Renault inderdaad afstand doen van AvtoVAZ voor één roebel, dan pakt de verkoop anders uit dan verwacht. Aangenomen werd namelijk dat Renault zijn aandeel in AvtoVAZ tegen marktwaarde zou gaan verkopen. Dat is nu dus niet het geval. Voor Renault is het wel prettig dat het concern voorlopig verlost is van de verantwoordelijkheid rondom AvtoVAZ.

Naast de deal rondom het meerderheidsbelang van AvtoVAZ, zegt het Russische Ministerie van handel dat de fabriek van Renault in Moskou ingelijfd wordt door de gemeente. Mocht dat waar zijn, dan moet Renault een behoorlijk bedrag gaan afschrijven op zijn Russische activa. In het eerste kwartaalverslag van dit jaar noemden de Fransen een bedrag van €2,2 miljard. Al de berichtgeving van de Russen inderdaad klopt, dan lijkt dat een aannemelijk bedrag.