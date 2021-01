'Renault Twingo krijgt geen opvolger'

Renault presenteerde onlangs zijn toekomstplannen en gaf daarbij een indicatie van wat het merk tussen nu en 2025 allemaal op de markt brengt. Tussen de nieuwkomers zitten onder meer nieuwe C-segmenters en een herboren Renault 5, een auto waar de Renault 5 Prototype al als een leuke en ogenschijnlijk nauwkeurige voorbode van diende. De Twingo krijgt geen opvolger, zo zegt De Meo tegen het Franse medium.

Dat betekent dat het na zo'n dertig jaar einde verhaal is voor de Twingo, een auto waarvan de eerste generatie in 1992 tijdens de Autosalon van Parijs debuteerde. Het is vooral die oer-Twingo, wiens naam een samenstelling is van de woorden Twist, Swing en Tango, die door de jaren heen een ware cultstatus heeft weten te vergaren. De huidige derde generatie Twingo werd in 2014 op de markt gebracht als technisch broertje van de Smart Forfour. De nieuwe generatie Smartjes wordt straks door Daimler en Geely samen ontwikkeld, Renault gaat zich daar niet meer mee bemoeien. Volgens De Meo zou het niet rendabel zijn om zelf een nieuwe Twingo te ontwikkelen. De productieversie van de reeds genoemde Renault 5 Prototype krijgt min of meer de taak het gat dat de Twingo achterlaat op te vullen, al wordt de 'nieuwe 5' formaattechnisch een auto die een stapje boven de Twingo in de pikorde komt te staan.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de eerste generatie Twingo in 1993 zijn er in Nederland ruim 166.000 exemplaren van verkocht. Daarmee is het vanaf 1983 gerekend na de Clio (zo'n 250.000 stuks) en de Mégane (zo'n 210.000 stuks) momenteel de populairste Renault van Nederland gebleken. De tweede Twingo had in 2011 met bijna 21.500 verkochte exemplaren zijn Nederlandse topjaar, onder meer dankzij een destijds bijtellingsvriendelijke dieselversie. Vorig jaar werden nog slechts 1.849 Twingo's in Nederland verkocht en daarmee zette de almaar dalende verkooplijn zich in ons land voort. De huidige Twingo blijft voorlopig in ieder geval gewoon leverbaar, waaronder de elektrische versie.