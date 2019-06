Renault Triber in beeld

Renault trekt deze week in het Indiase New Delhi het doek van de Triber, een compacte cross-over waarvan we nu meer te zien krijgen.

Om direct met het slechte nieuws te beginnen: de Triber is een model dat het West-Europese asfalt via de officiële kanalen nooit onder zijn wielen door zal zien schieten. De auto is namelijk bestemd voor een select aantal groeimarkten en dat betekent dat hij waarschijnlijk alleen in landen als India en wellicht Rusland en een aantal Zuid-Amerikaanse landen wordt verkocht. Maar waar hebben we het precies over?

De Triber is een compacte cross-over die een stapje boven de uiterst compacte Kwid komt te staan. Hij deelt dan ook zijn techniek met die nog geen 3,7 meter lange Kwid, al staat deze nieuwkomer op een verlengde versie van het CMF-A-platform waarvan zijn kleinere broer gebruikmaakt. Het design van de Triber lijkt overigens beter aan te sluiten bij het ontwerp dat Renault auto's als de Captur en Kadjar heeft meegegeven. Een ander groot en misschien wel veel belangrijker verschil met de Kwid: de Triber heeft een derde zitrij en moet in staat zijn om tot zeven personen mee te nemen. Die extra achterbank zou uitneembaar zijn en dat is natuurlijk best handig.

Op de moterenlijst komt in elk geval een 1,0-liter driepitter te staan, een machine die iets krachtiger zal zijn dan in de Kwid, waarin hij 69 pk en 91 Nm levert. Mogelijkerwijs komt er van die atmosferische 1.0 ook een geblazen versie beschikbaar.