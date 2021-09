Renault Scénic Concept - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Op de IAA in Frankfurt in 1991 maakten we kennis met een bijzonder studiemodel van Renault: de Scénic Concept. Destijds veelbelovend, maar als we toen toch eens wisten wat voor succes er aan zat te komen.

In de Verenigde Staten waren ze er al veel eerder bij, maar de jaren 90 waren in Europa het decennium van de MPV. Renault had de Espace al en had op de drempel van de jaren 90 goed in de smiezen dat er ook wel eens behoefte kon zijn aan een compactere MPV. Daarom zette het de twintiger Anne Asensio achter de tekentafel om een ruimteauto te ontwerpen die insprong op de wensen van het gezin, maar in het bijzonder ook de vrouw. De roep om emancipatie is wat dat betreft niets nieuws.

Assensio toverde een bijzondere creatie tevoorschijn: de Scénic Concept. In AutoWeek 37 van 1991 stonden we er uitgebreid bij stil, want dit was meer dan zomaar een leuke vingeroefening van Renault: "In het jaar 2000 zullen er auto's rondrijden waarvoor de Scénic heeft model gestaan," schreven we. Het werd zelf nog wat eerder dan 2000, weten we nu. Zo futuristisch als de Scénic Concept werd het echter niet bij de Mégane Scénic, al zijn er zeker bepaalde aspecten overgenomen van de Scénic Concept.

De Scénic Concept was een uiterst slim ding. Geheel in de geest van de tijd zochten ontwerpers naar goede manieren om de binnenruimte van een auto zo optimaal mogelijk te benutten en 'het gezin' centraal te zetten. De jaren waarin 'vader goed achter het stuur moest kunnen zitten en de rest zijn plek maar moest vinden' waren echt wel voorbij. De Scénic moest voor iedereen een prettig vervoersmiddel zijn. Dat deed Renault onder meer met de captain seats, ieder zijn eigen stoel, maar ook met de grote raampartijen, schuifdeuren (twee rechts, één links) en zelfs een gameconsole waarop de inzitten spelletjes konden spelen. Door de vrij hoge positionering van de stoelen in de Scénic moest ook iedereen altijd een goed overzicht kunnen houden over het hele interieur. Op technisch vlak waren er ook interessante aspecten uitgewerkt. Zo kon de Scénic Concept de bestuurder waarschuwen als de aandacht verslapte.

De individuele stoelen, grote raampartijen, het overzicht in het interieur en ruwweg de basisvorm van de Scénic Concept zagen we in 1996 terug in de Renault Mégane Scénic. Ook een leuk detail van de aandrijflijn zagen we op den duur terug bij de productieversie. De Scénic Concept was namelijk vierwielaangedreven en dat kwam uiteindelijk - na de facelift van de Mégane Scénic - terug in de bijzondere Scénic RX4. Een gimmick van de Scénic Concept die op den duur in iets andere vorm ook in productie-Renaults terug te vinden was, was een aparte module voor de centrale deuvergrendeling. De Scénic Concept had namelijk een bedieningselement in de cockpit dat uitneembaar wa. Je kon het gebruiken om de deuren te openen of het alarm in te schakelen. In zekere zin een voorloper op het 'pasje' dat bij de tweede generatie van de Laguna zijn intrede deed.

Eerder dit jaar gingen we al uitgebreid in op de Renault Scénic, aangezien het Franse ruimtewonder dit jaar 25 jaar bestaat.