Renault Mégane Sedan (2021) – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Tijd om de gemiddelde leeftijd van de auto’s in deze rubriek een eind naar beneden te halen. Dat doen we met deze nagenoeg nieuwe Renault Mégane Sedan, een auto die niet opvalt, maar in Nederland toch erg zeldzaam is.

Met een snelle blik zou je best kunnen denken dat het ‘gewoon’ een Talisman is, deze witte Renault. Aan de voorkant is er zelfs helemaal niets bijzonders te zien aan de auto, maar de combinatie van de Mégane-neus en een sedan-kont is dat in onze contreien toch echt wel. De vierdeursversie van de Mégane wordt hier al niet meer aangeboden sinds 2008. Dat besluit werd niet genomen vanwege overweldigend succes, dus zelfs auto’s uit die periode zijn al echt zeldzaam. Dat geldt uiteraard nog meer voor de laatste editie, die je binnen onze landsgrenzen ongetwijfeld op de vingers van één hand kunt tellen.

Ook op de websites van Renault in Frankrijk, Spanje en Portugal, de ‘usual suspects’ voor zo’n auto, treffen deze Mégane-met-kont sinds de huidige generatie niet meer aan. De auto komt dan ook vermoedelijk uit Oost-Europa of zelfs het Midden-Oosten, al is dat laatste gezien het complexere invoerproces minder waarschijnlijk. Extra bijzonder is dat het hier een hele actuele Mégane betreft, van na de in 2020 aangekondigde facelift. De frissere voorbumper en aangepaste ledkoplampen kennen we hier ook, maar dan wel van de vijfdeurs hatchback. De achterkant is getekend in herkenbare Renault-stijl en de sedankont is wat ons betreft keurig in het design geïntegreerd. De vrij hoge achterklep biedt dik 500 liter bagageruimte, nauwelijks minder dan wat een Mégane Estate onder het afdekzeil levert.

De stickers op de deuren geven al weg dat deze tamelijk unieke auto niet in bezit is van een particulier, maar van een dealer. Hij staat dan ook te koop, waardoor we het onleesbaar maken van het kenteken in dit geval niet nodig vonden. Wie onder de radar in iets heel bijzonders wil rijden, moet met €27.495 euro op zak aankloppen bij Van Mossel in Rotterdam. Al is er wellicht nog wat onderhandelingsruimte…