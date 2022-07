Renault Mégane blijft gewoon aan

Het Engelse Autocar schrijft vandaag dat Renault gestopt is met de productie van de in 2015 gepresenteerde vierde generatie Mégane voor de Britse markt. Dat klopt, maar het gerucht dat her en der opduikt dat dat ook zou betekenen dat het buiten de Britse markt helemaal over en uit is voor de Mégane-met-verbrandingsmotoren kan AutoWeek de wereld uit helpen.

Renault bevestigt aan AutoWeek dat de productie van de conventionele Mégane niet is gestopt en voorlopig doorgaat. Dat betekent dat je de Mégane Estate ook in Nederland voorlopig gewoon nog kunt bestellen. De Mégane Estate is in Nederland leverbaar met 140 pk en 160 pk sterke benzinemotoren, maar is er ook als E-Tech Plug-in Hybrid met 160 pk. Daarnaast levert Renault de Mégane Estate nog met de bekende 115 pk Blue dCi-diesels. De vijfdeurs hatchback verdween in 2021 uit het Nederlandse leveringsgamma. Elders in de wereld verkoopt Renault de Mégane overigens ook als sedan.

Naast de Mégane met verbrandingsmotoren biedt Renault uiteraard de elektrische Megane E-Tech Electric aan (inderdaad, zonder het accentje!). Die elektrische cross-over deelt geen moertje, schroefje of klemmetje met de oudere Mégane. De Megane E-Tech Electric is er met een 40-kWh en met een 60-kWh accu. De versie met 40 kWh accu heet EV40 en levert 130 pk. De EV60 is niet alleen met een elektromotor van 130 pk, maar ook met een krachtbron van 220 pk verkrijgbaar. De vanafprijs van de Megane E-Tech Electric bedraagt €37.590.