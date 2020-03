Renault legt Zuid-Amerikaanse productie stil

Na China, Europa en Noord-Amerika is nu ook Zuid-Amerika aan de beurt qua coronabesmettingen. Daar zit ook gigantisch veel auto-industrie en vooral Renault heeft er veel productiefaciliteiten. In ten vier landen staan fabrieken van het Franse merk. Die gaan nu allemaal tijdelijk op non-actief om verspreiding van het virus in te perken. Dat maakt Renault bekend.

De in totaal zeven fabrieken in Chili, Argentinië, Brazilië en Chili zijn met ingang van vandaag tot nader order uit bedrijf. Volgens Renault zijn er maar liefst 9.000 werknemers gemoeid met deze tijdelijke stop. Opvallend genoeg wordt er nog geen harde beoogde datum genoemd waarop men de productie wil herstarten. Nadat in China, Europa en de VS dergelijke data vaak niet haalbaar zijn gebleken, laat Renault dit achterwege. "Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt de productie hervat," aldus Renault.

Renault is op de Zuid-Amerikaanse markt stevig vertegenwoordigd. Het is, na Europa, zelfs de belangrijkste markt voor het Franse merk. Vooral in Brazilië doet Renault goede zaken. Deze stop is daarmee extra pijnlijk, maar uiteraard uit veiligheidsoverwegingen wel verstandig.