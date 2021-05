Renault Express ook als pick-up

De Renault Express is in Nederland een nieuwe speler op de bedrijfswagenmarkt. Van die nuchtere bedrijfswagen bestaat nu ook een pick-upversie, een auto die luistert naar de naam Renault Express Van Pick Up.

De Renault Express geldt in Nederland als eenvoudiger en goedkoper alternatief voor de nieuwe Kangoo. Net als die nieuwe Kangoo komt de voor ons nieuwe Renault Express alleen als bedrijfswagen naar Nederland. In feite is de Renault Express een door Renault aangepaste en verfijnde versie van de Dacia Dokker, compleet met een eigen snuit en een nieuw interieur. In een handjevol landen komt de Renault Express ook als Express Van Pick-up beschikbaar, de oranje praktische bedrijfswagen die je op deze set foto's ziet.

De Renault Express Van Pick-up is overigens geen creatie van Renault zelf, maar zal her en der wel via de officiële kanalen van Renault aangeboden worden. De opengeknipte Express met open laadbak is vervaardigd door Foraccia, een Italiaans bedrijf dat zich specialiseert in het ombouwen van bedrijfswagens. Foraccia had al een Dacia Dokker Pick-up in z'n gamma en doordat de Express feitelijk een Dokker is, was het ogenschijnlijk een fluitje van een cent om van de Express een pick-up te maken. Sterker nog, de nieuwe kunststof carrosseriedelen zijn identiek aan die we op de Dokker Pick-up vinden.

De Renault Express Van Pick-up heeft onder meer een versterkte bodem. De tweezitter heeft een maximaal laadvermogen van 675 kilo en moet het uiteraard zonder schuifdeur doen. De diepte van de laadbak bedraagt zonder de op de foto's zichtbare opbergbak 1,79 meter. De geopende achterklep kan een gewicht van 300 kilo aan. In Nederland verwachten we de pick-upversie van de Renault Express niet.

Er zijn overigens meer pick-ups van Renault en Dacia die in Nederland niet beschikbaar zijn. Zo heeft Renault in diverse markten de op de Nissan Navara gebaseerde Alaskan op de menukaart staan en levert Renault in diverse Zuid-Amerikaanse landen de Duster Oroch. De vorige en huidige generaties Dacia Duster zijn dankzij het Roemeense Romturingia ook met een open laadbak leverbaar, maar zoals gezegd helaas niet in Nederland. De eerste generatie Dacia Logan bestond overigens ook als Pick-up. Nog een bijzondere Dacia-variant die we in Nederland niet kennen is de Duster Fiskal, een kaler dan kale bestelversie van de Duster.