Renault Arkana - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Renault Arkana is een bijzonder model. In eerste instantie was hij er alleen voor de Russische markt , maar nu is de SUV met aflopende daklijn ook verkrijgbaar in ons land. Hoeveel waar biedt de Arkana voor zijn geld? Tijd om de prijslijst er eens bij te pakken.

Renault Arkana E-Tech Hybrid 145 Zen

€ 32.390

Met de Renault Arkana is iets bijzonders aan de hand. De versie voor de Russische markt, die al in 2019 het levenslicht zag, staat namelijk op het B0-platform. Dat betekent dat de Arkana onderhuids gerelateerd is aan onder meer de Dacia Duster. Een jaar later presenteerde Samsung, dat Renaults in een iets aangepaste vorm verkoopt in Zuid-Korea, de XM3. Die XM3 is in feite een Arkana, maar met een belangrijk verschil: hij staat net als de Clio en Captur op het veel modernere CMF-B-platform. Die platformwissel maakt dat een geëlektrificeerde aandrijflijn mogelijk is. De later onthulde Arkana voor de Europese markt maakt daar dan ook dankbaar gebruik van.

De prijslijst van de Arkana blijft in Nederland in ieder geval lekker overzichtelijk. Je kunt namelijk alleen de E-Tech Hybrid met 143 pk en zestraps automaat kiezen als motorisering. Het is goed mogelijk dat op termijn de plug-in hybride aandrijflijn van de Captur ook in de Arkana komt te liggen, maar daarover is vooralsnog niets bekend. Qua uitrustingsniveau zijn er drie keuzes: Zen, Intens en R.S. Line. De laatste twee uitvoeringen hebben een prijs van respectievelijk € 34.590 en € 37.290.

Op grote voet

Terug naar de basis. Dat zie je er bij de Arkana overigens niet direct aan af, want standaard rolt de SUV al op 17-inch lichtmetalen wielen. De onderkant van de voor- en achterbumper zijn uitgevoerd in zwart kunststof met grijze 'skidplates'. Om het geheel verder op te leuken zijn de grille en de onderkant van de portieren voorzien van verchroomde elementen. Zonder meerprijs glanst de kleur 'Blanc QXB' je tegemoet. Daarnaast zijn er nog vijf andere lakkleuren leverbaar, allemaal tegen betaling. Voor grotere wielen zal je je heil moeten zoeken bij één van de duurdere uitvoeringen.

Verder hoef je op de Zen niet meer bij te betalen voor led-koplampen en -achterlichten. Ook een regen- en lichtsensor zijn standaard aanwezig, net als parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en elektrisch inklapbare buitenspiegels. De sleutel hoef je daarnaast niet meer ter hand te nemen om de auto te ontgrendelen en te starten, want met de Renault Handsfree Card is Keyless Go inbegrepen.

Interieur

Binnenin de Arkana Zen is het op wat zilvergrijze details na vooral zwart dat de klok slaat. De stoelen zijn bekleed met zwarte stof en de sierdelen op het dashboard en in de deuren wijken daar wat kleur betreft niet van af. Een 7-inch kleurenscherm vormt het instrumentenpaneel, voor de multimedia is een 7-inch touchscreen met het Easy Link-systeem aan boord. Apple CarPlay en Android Auto zijn daarbij inbegrepen, net als twee usb-aansluitingen voorin. Voor de achterpassagiers zijn er ook twee usb-aansluitingen aanwezig. Navigatie is een optie van €495.

Climate control is standaard op de Arkana, maar daarbij moeten de bestuurder en de passagiers het wel eens zijn over de in te stellen temperatuur. Die is namelijk niet op te delen in meerdere zones. De Arkana heeft standaard verkeersbordenherkenning, cruise control, Lane Keeping Assist, Safe Distance Warning en Active Emergency Braking aan boord. Adaptieve cruisecontrol zit er pas op vanaf de Intens. Wel kun je op de Zen voor € 495 het 'Pack Comfort' krijgen, met daarin Blind Spot Warning en Rear Cross Traffic Alert.

De Intens heeft de beschikbare opties voor de Zen standaard. Daarnaast beschikt het duurdere uitrustingsniveau over een automatisch dimmende binnenspiegel, een groter 9,3-inch touchscreen en Renault Multi-Sense, waarmee de bestuurder kan kiezen uit meerdere rijmodi. Ook rolt de Intens standaard op 18-inch lichtmetaal. De R.S. Line voegt daar nog parkeersensoren aan de zijkant, een parkeerassistent, een draadloze oplader voor de smartphone en stoel- en stuurverwarming aan toe. Ook met leer en alcantara beklede elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie zijn op het duurste uitrustingsniveau inbegrepen. Vanbuiten onderscheidt de R.S. Line zich door sportiever vormgegeven bumpers en speciale 18-inch wielen. Ten opzichte van de Zen krijg je voor een meerprijs van € 4.900 dus een behoorlijke lading aan extra's op de R.S. Line.