Renault 5 (1985) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Renault 5 bestaat dit jaar 50 jaar, maar die reden hebben we niet nodig om deze leuke 'Supercinq' naar voren te schuiven. Zo'n 5'je is natuurlijk hoe dan ook geknipt voor een optreden in 'Liefhebber Gezocht'. Want een liefhebber, die verdient-ie.

We hadden natuurlijk deze Renault R5 Turbo aan je kunnen voorleggen, of deze R5 Alpine Turbo, maar we kiezen er voor om even stil te staan bij deze doodgewone zilvergrijze 5 TC. Die eerste twee vinden ongetwijfeld een (rijke) liefhebber, bij de laatste is dat misschien iets minder vanzelfsprekend. We hebben hier immers van doen met een uiterst bescheiden exemplaar. Dat maakt gelukkig ook dat de vraagprijs slechts een fractie is van die van de andere twee. €2.950 moet-ie nog opleveren.

Voor sommigen is dat ongetwijfeld veel geld voor zo'n simpel 37 jaar oud Frans kleintje waarvan bovendien onlangs de apk is verlopen, maar het is inmiddels wel begrijpelijk. De Supercinq is net als de oer-R5 namelijk aardig zeldzaam geworden, zeker zo'n 'vroeg' exemplaar. Daarbij komt dat dit exemplaar pas iets meer dan een halve ton gelopen heeft. Het is even de vraag of dat aantoonbare kilometers zijn, maar gezien de zescijferige teller is er in ieder geval geen sprake van een optimistische schatting. Ook lijkt de staat van de stoelbekleding en het stuurwiel te passen bij een auto die ondanks zijn leeftijd nog betrekkelijk weinig ervaring achter de rug heeft.

Onze inschatting is dan ook dat deze Renault 5 specifiek vanwege de lage kilometerstand en z'n ogenschijnlijk nette staat uit het buitenland is gehaald. Dat gebeurde in 2014, dus inmiddels is-ie al wel een tijdje onder ons op de Nederlandse wegen. In die periode versleet het 5'je drie eigenaren, dat zijn er op zich redelijk veel in acht jaar tijd. Kennelijk is de vonk tot op heden nog niet helemaal overgeslagen. Toch kunnen we ons voorstellen dat er iemand juist bijzonder gecharmeerd raakt van een 5 in de op één na meest karige uitvoering van destijds. Heerlijk nuchter en eenvoudig, een verademing tussen wat tegenwoordig het straatbeeld beheerst. Bovendien zal de 5 waarschijnlijk alleen maar in waarde gaan stijgen. Met een beetje uiterlijke verzorging (het donkergrijze kunststof kan onder meer wel een oppepper gebruiken) heb je mogelijk een 5 om door een ringetje te halen.