Renault 19 1.7 Latitude (1995) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De driedeurs hatchback is een carrosserievorm die in de huidige automarkt nauwelijks meer te krijgen is. Ooit was dat wel anders. Bijvoorbeeld bij de Renault 19, die inmiddels ook een aardige zeldzaamheid begint te worden.

Het is typerend voor de gewone, alledaagse auto's die je ooit op iedere hoek van de straat zag staan: op een gegeven moment verdwijnen ze. Dat gaat zeker ook op voor de door Giorgetto Giugiaro ontworpen Renault 19. Van 1988 tot 1996 zijn er in ons land nieuw 74.670 exemplaren van de compacte middenklasser verkocht. Nu staan er nog maar rond de 600 exemplaren op kenteken in ons land. De Renault 19 kwam op de markt als vervanger voor de Renault 9 én 11, respectievelijk sedan en hatchback, en was leverbaar als drie- en vijfdeurs liftback, sedan en tweedeurs cabriolet. In 1992 kreeg de 19 een vrij grondige facelift. Waar het origineel vooral heel hoekig was, bracht Renault bij de opfrisbeurt juist meer afgeronde lijnen aan.

De Renault 19 die AutoWeek-forumgebruiker HarmenA vastlegde, is er eentje van na de facelift. Het zilvergrijze, origineel Nederlands geleverde exemplaar ziet er op het oog nog goed uit. Met de 73 pk sterke 1.7 viercilinder die onder de kap ligt, moet je overigens niet te veel haast hebben: in 16 seconden wijst de snelheidsmeter 100 km/h aan als je het gaspedaal vanuit stilstand vloert, de topsnelheid bedraagt 167 km/h. De drietraps automaat van deze auto is daar ongetwijfeld deels debet aan. Overigens was de automaat, zoals toen gebruikelijk, duurder dan de handgeschakelde variant. Een Renault 19 Latitude 1.7 met koppelingspedaal kostte nieuw €14.929, voor de automaat mocht je €16.363 achterlaten bij de Renault-dealer.

Dit exemplaar heeft onlangs nog een nieuwe eigenaar gekregen: op 28 november heeft hij of zij de sleutels in ontvangst mogen nemen. In totaal heeft deze 19 vijf particuliere eigenaren gehad, waarvan de eerste en derde eigenaar hem elf jaar in hun bezit hebben gehad. Dat zal waarschijnlijk ook één van de hoofdredenen zijn dat dit exemplaar nog zo netjes oogt.

Zelf een unieke auto tegengekomen op straat? Schroom niet deze te uploaden in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum!