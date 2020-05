De Vluchtstrook: alledaagse modellen van Giorgetto Giugiaro

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Auto-ontwerper Giorgetto Giugiaro (1938) heeft menig iconisch model op zijn naam staan. Als een van ’s werelds bekendste ontwerpers tekende hij bijvoorbeeld de DeLorean DMC-12 en diverse Maserati’s in de jaren 70. Maar Giugiaro is niet alleen verantwoordelijk voor het exclusieve spul, want ook menig volksheld is door de Italiaan op papier gezet. Een overzicht!

Zoals gezegd zette Giorgetto Giugiaro in zijn langlopende carrière de lijnen van diverse sportieve en exclusieve auto’s op papier. Het begon allemaal nadat de Italiaan op 17-jarige leeftijd bij Fiat aantrad in het ontwerpteam. Daarna ging hij onder andere aan de slag bij designhuizen Bertone en Ghia waarna hij in 1968 zijn eigen bedrijf met Aldo Mantovani oprichtte: Studi Italiani Realizzazione Prototipi S.p.A. In al die tijd passeerden verschillende creaties zoals de BMW 3200 CS (1961), de Maserati Ghibli (1966) en de Mazda Luce Rotary 130 Coupé (1969) de revue. Maar ook heel veel alledaagse modellen zijn uit de Italiaanse pen van Giugiaro gekropen.

Wat dacht je van de eerste Golf. Hoewel het ontwerp door velen werd omarmd, was de klus geen eitje. In Wolfsburg had men vooraf al besloten hoe lang, breed en hoog de Kever-opvolger moest worden. Binnen dat kader moest Giugiaro iets van de auto zien te maken, en met succes. Ook tekende Giugiaro de Delta, maar het zou zeker niet de laatste Lancia van zijn hand zijn. Ook de Thema werd door Giugiaro op papier gezet, samen met de Fiat Croma, Alfa 164 en Saab 9000, waarmee de Lancia een heuse vierling vormde.

Na nog verschillende Volkswagens te hebben getekend, zoals de eerste Polo (1975) en Passat (1973), is de ontwerper ook verantwoordelijk voor het design van diverse Seats. Zo tekende hij de eerste Ibiza (1984), de Malaga (1985) en de eerste Toledo (1991) en Córdoba (1993). Ook is de eerste Leon en de tweede Toledo afkomstig van zijn hand. Daarnaast staan er ook Franse ontwerpen op zijn naam, want modellen als de Renault 19 en 21 vonden hun designtechnische oorsprong bij Giugiaro.

De Italiaan ging ook Aziatische uitdagingen aan. Zo werd hij bijvoorbeeld door Daihatsu ingevlogen voor het ontwerp van de tweede generatie Move. Met succes, want het merk meldde bij de introductie trots dat de Move “naast met zijn functionaliteit nu ook punten scoort op het gebied van design”. Ook Daewoo heeft veel te danken aan de Italiaan, want auto’s als de Matiz (1997), Leganza (1997) en Kalos (2002) zijn door hem ontworpen.

Aan het eind van zijn loopbaan tekende Giugiaro nog auto’s als de Fiat Croma (2005), Grande Punto (2005) en Sedici (2005), de laatste als tweeling van de Suzuki SX4. Maar ook de lijnen van de Alfa Romeo 159 (2005) zijn door de ontwerper op papier gezet.

Vandaag de dag doet de 82-jarige ontwerper het uiteraard wat rustiger aan. Zijn eigen bedrijf is ondertussen omgebouwd tot ItalDesign-Giugiaro S.p.A..