Redactie blikt vooruit op 2022 - Marco Gorter

Na bijna twee jaar corona is een blik in de toekomst lastiger dan ooit. Een energiecrisis stak recent de kop op. Chiptekorten gooien product- maar vooral productieplanningen overhoop. Daardoor komen nieuwe modellen zomaar een halfjaar later op de markt. In onze jaarlijkse persoonlijke vooruitblikken zie je dat terug, met daarin niet alleen auto’s. Vandaag aan het woord: Marco Gorter.

Aan nieuwe elektrische auto’s ontbreekt het momenteel niet op de testredactie van AutoWeek. Sterker nog, als het zou moeten, zou er geen druppel brandstof meer verbruikt hoeven worden bij het maken van onze vergelijkende tests. Maar lage elektrische auto’s? Die zijn veel zeldzamer. En zeker lage elektrische auto’s met een prijskaartje dat voor de gemiddelde Nederlander aanschaf niet meteen onmogelijk maakt. Natuurlijk, een e-208 of Zoe is te behappen, maar die maken me niet wild van verlangen. Een Tesla Model 3 of BMW i4 komt al meer in de richting, maar dan heb je het echter alweer snel over bedragen die best aanzienlijk zijn.

Wellicht dat de Hyundai Ioniq 6 volgend jaar uitkomst biedt. Spotgoedkoop zal hij niet zijn, maar value for money is nog altijd iets wat ze in Korea hoog in het vaandel hebben staan. Daarbij zag de Prophecy Concept er bijzonder goed uit en op basis van de Ioniq 5 durf ik de bewering aan dat het met het onderstel en de aandrijflijn wel goed komt. Kortom: iets om naar uit te kijken in het nieuwe jaar.

Dit artikel is eerder verschenen in de AutoWeek Jaarspecial 2022.