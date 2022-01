Red Bull-teambaas voorzichtig positief over nieuwe auto

Er wordt in de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes hard gewerkt aan de RB18, de Formule 1-auto waarmee Max Verstappen en Sergio Perez komend seizoen gaan rijden. De verwachtingen zijn uiteraard hooggespannen, aangezien Verstappen zijn wereldtitel ermee hoopt te kunnen verdedigen. Teambaas Christian Horner licht alvast een tipje van de sluier op wat betreft de voortgang: "Tot op heden bereikt hij het gros van de doelstellingen," verklaart hij tegenover Racingnews365. "Er gaat erg veel werk in zitten, maar het begint vorm te krijgen."

De auto krijgt letterlijk vorm, want het doel is volgens Horner om de eerste RB18 komende week in elkaar te zetten. Voor het eerst wordt het dan meer dan een computermodel en een hoopje onderdelen. De eerste keer dat de auto werkelijk op zijn staart getrapt wordt, is nog vóór de eerste wintertestweek in Barcelona, die op 23 februari begint. "We doen de gebruikelijke 'shakedown'." In het verleden was dat een filmdag op het circuit van Silverstone, waarbij er niet meer dan 100 km mag worden gereden. Over pakweg een maand zien we de RB18 dus voor het eerst in actie.

Het Spaanse Marca zou vanuit Red Bull hebben begrepen dat de RB18 in de simulator nu al sneller is dan de auto van vorig jaar. Dat zou op zich verrassend zijn, aangezien algemeen aangenomen wordt dat de auto's komend jaar langzamer zijn dan in 2021 wegens de aangepaste reglementen (minder aerodynamische slimmigheden op de auto, hoger minimumgewicht). Tegelijkertijd komen er uit verschillende hoeken al berichten dat andere teams het verschil in rondetijden niet zo groot achten als verwacht. Horner verwacht in ieder geval dat het interessant wordt: "Met zo'n grote reglementverandering zijn er winnaars en verliezers. Onverwachte resultaten zijn goed mogelijk, afhankelijk van wat iedereen heeft bedacht."