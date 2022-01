Formule 1-seizoen 2022: alles wat je moet weten

Zoals we vorige week al aankondigden, gaat AutoWeek dit jaar meer aandacht besteden aan de Formule 1. Met goede reden, want er wacht ons een bijzonder seizoen in de Formule 1. Voor veel Nederlandse fans is dat uiteraard omdat Max Verstappen zijn eerste wereldtitel gaat verdedigen, maar er zijn meer opvallende zaken om naar uit te kijken.

Meeste GP's ooit

Dit jaar wacht het drukste Formule 1-seizoen ooit. Nog nooit werden er zoveel Grands Prix verreden als er in 2022 op de planning staan. 23 om precies te zijn. Het seizoen start in het weekend van 18, 19 en 20 maart met de Grand Prix van Bahrein en eindigt op 20 november in Abu Dhabi. Het is overigens niet het langste F1-seizoen ooit. Dat was vorig jaar, omdat er toen meer tijd tussen de eerste en laatste Grand Prix zat. De volledige Formule 1-kalender 2022 vind je onderaan dit artikel.

Nieuwe auto's

Uiteraard beginnen teams ieder nieuw seizoen met nieuwe auto's, maar meestal is het dan een doorontwikkeling van de vorige auto. Dat is dit jaar niet het geval. De reglementen zijn namelijk grondig op de schop gegaan en dat houdt in dat de basisopzet van de Formule 1-auto's flink anders is geworden. De F1-auto's van 2022 zijn minder complex qua aerodynamica óp de auto dan voorheen. Je zult dus minder heftige clusters aan vleugeltjes zien. Bovendien ogen de auto's wat minder hoekig, zo staat de voorvleugel meer in een puntvorm dan eerder en zitten er grotere 'endplates' op, is de achtervleugel wat meer afgerond en ook de neus van de auto zal waarschijnlijk wat geleidelijker oplopen dan eerder. De wielen zijn ook anders. Dat zijn voortaan 18-inch exemplaren, met een soort wieldoppen erop.

De Formule 1 en de FIA hebben deze nieuwe blauwdruk opgezet om ervoor te zorgen dat de auto's een minder 'verstoorde' luchtstroom veroorzaken. Als dat werkelijk zo uitpakt als gehoopt, moet het makkelijker worden om elkaar te volgen. Dat moet dan natuurlijk ook het racen spannender maken. De verwachting is wel dat de auto's over een heel rondje gezien iets langzamer worden dan voorheen, omdat ze minder downforce genereren. Bovendien zijn ze ook weer wat zwaarder: 795 kilo minimaal, tegenover 752 kilo in 2021.

Coureurswissels

Sommige teams verschijnen aan de start met andere coureurs dan vorig jaar. Om te beginnen het Formule 1-team van Mercedes. Dat treedt aan met Lewis Hamilton en George Russell. Die laatste reed vorig jaar nog voor het team van Williams. Russells plek bij Williams wordt door de vorig jaar niet actieve Alexander Albon gevuld, terwijl Valtteri Bottas van Mercedes naar Alfa Romeo verkast. Bottas krijgt bij Alfa Romeo een beginneling als teamgenoot: de uit de Formule 2 afkomstige Guanyu Zhou. Hij is de enige debutant dit jaar.

Nieuwe bestemming

In 2021 deed de Formule 1 een aantal nieuwe bestemmingen aan: Jeddah (Saudi-Arabië) en Losail (Qatar). Dit jaar komt er wederom een nieuwe GP bij. Op 8 mei wordt namelijk de Grand Prix van Miami verreden, op het semistratencircuit Miami International Autodrome. Het is voor het eerst dat de Formule 1 de badplaats in de Amerikaanse staat Florida aandoet. Overigens is de Grand Prix van Miami niet ter vervanging van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Die vindt op 23 oktober plaats op het Circuit of the Americas in Austin, Texas.

Meer sprintraces

Afgelopen seizoen experimenteerde de Formule 1 met 'sprintraces' of 'sprintkwalificaties'. Daarvoor wordt al op vrijdag gekwalificeerd en vervolgens volgt er op zaterdag een korte race (rond de 100 km) die de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepaalt. Voor de sprintrace worden aan de top 3 punten uitgedeeld. 3 punten voor de winnaar, 2 voor de nummer 2 en 1 punt voor de nummer 3. Dit jaar vinden er zes van dergelijke sprintraces plaats. Naar verluidt in Bahrein, Italië (Imola), Canada, Oostenrijk, Nederland en Brazilië.

Viaplay

Voor de meeste Nederlanders was Formule 1 kijken een fluitje van een cent, door af te stemmen op Ziggo Sport. Ziggo is echter de uitzendrechten kwijt en dus kun je op die zender in 2022 geen Formule 1 meer kijken. Althans, niet meer live. Ziggo Sport gaat nog wel verder met Formule 1-programma's. Wil je live Nederlandse verslaggeving zien, dan moet je bij Viaplay zijn. Dat heeft de uitzendrechten nu in handen voor Nederland. Je kunt daarvoor een abonnement op die streamingdienst afsluiten, maar Ziggo werkt er ook aan dat je als Ziggo-klant Viaplay aan je TV-pakket toe kunt voegen. Anders heb je ook de streamingdienst van de Formule 1 zelf nog: F1 TV. Daarbij kun je ook kiezen in welke taal je commentaar wilt. Het Nederlandse commentaar wordt dit jaar niet meer verzorgd door Olav Mol, maar door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Olav Mol is nog wel te horen via Grand Prix Radio. Wie (bijvoorbeeld via F1 TV) afstemt op het Engelstalige commentaar, hoort David Croft en Martin Brundle.

Wintertest

Voordat het seizoen begint, zijn er eerst de onthullingen van de nieuwe auto's en de wintertestdagen nog. Op 23, 24 en 25 februari testen de teams hun nieuwe Formule 1-auto's in Barcelona. Dat is op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Twee weken later, op 10, 11 en 12 maart, zijn er nog drie testdagen in Bahrein. Dan rijden de auto's dus al op het circuit waarop ook het eerste raceweekend plaatsvindt.

Formule 1 kalender 2022