Red Bull RB19 gepresenteerd: nieuwe F1-auto Verstappen

Red Bull heeft in New York het doek getrokken van de RB19, de Formule 1-auto van het team voor het seizoen van 2023. Het is een behoorlijk bekend ogende auto. Het grootste nieuws is de bevestiging dat Ford met Red Bull in zee gaat per 2026.

In New York presenteert Red Bull Racing de Formule 1-auto waar het dit jaar weer de coureurs- en constructeurstitel mee binnen hoopt te slepen. De Red Bull RB19 is een doorontwikkeling van de titelwinnende RB18 van vorig jaar, reken maar dat de nu getoonde RB19 nog slechts een showmodel is met de vorige auto als basis en we pas bij de wintertest in Bahrein later deze maand duidelijker zien wat er nieuw is. Het gaat nu vooral om de kleurstelling en de sponsoring op de auto.

Hoewel er, zoals ieder jaar, geruchten gingen dat Red Bull nu voor het eerst in jaren voor een radicaal andere kleurstelling zou gaan, komt het ook deze keer niet zover. Red Bull gaat 2023 in met de het bekende matte donkerblauw, vergezeld door wat zwart en de Red Bull-kleuren rood en geel.

Het grootste nieuws bij deze presentatie is in wezen dus niet te vinden op de RB19, maar verder in de toekomst. Ford maakte immers net voor de presentatie van de RB19 bekend dat het in 2026 terugkeert in de Formule 1 en dat wordt al enige tijd aan het team van Red Bull gelinkt. Nu is het hoge woord eruit. De komende jaren gaat Red Bull nog door met de door Honda ontwikkelde V6, maar met de intrede van de nieuwe reglementen in 2026 gaat Red Bull met Ford in zee. Dat betekent niet dat Ford de aandrijflijn bouwt en Red Bull die in de auto hangt. Red Bull Powertrains, de speciale motorenfaciliteit die Red Bull in Milton Keynes opzet, zal de V6 bouwen. Die worden dan als Ford gelabeld, al zal er mogelijk meer spelen. Technische ondersteuning en mogelijk ook de ontwikkeling van de elektrische componenten komt waarschijnlijk op het bordje van Ford te liggen. Red Bull's zusterteam AlphaTauri trekt binnenkort ook in New York het doek van zijn nieuwe F1-auto en dan wordt logischerwijs ook de deal tussen Ford en dat team bevestigd.