Red Bull Racing RB18 onthuld: nieuwe F1-auto Max Verstappen

Dat de RB18 er ondanks de bekende kleurstelling toch behoorlijk anders uitziet dan zijn voorganger, heeft uiteraard te maken met de nieuwe reglementen in de Formule 1. De basisopzet van de auto's is voor het 2022-seizoen aardig op de schop gegaan. De RB18 is daarom minder complex qua aerodynamica óp de auto dan de RB16B. De RB18 oogt tevens wat minder hoekig dan zijn voorganger. De voorvleugel heeft wel wat meer een puntvorm dan eerder en zitten er grotere 'endplates' op. De achtervleugel is wat forser en meer afgerond en de neus loopt wat geleidelijker op dan bij de RB16B. De wielen zijn ook anders: dat zijn nu 18-inch exemplaren met een soort wieldoppen erop. Tenslotte valt op dat de naam van de nieuwe titelsponsor, Oracle, een prominente plaats inneemt op de zijkant van de auto.

We zien geen Honda-logo's meer op de auto, ook al is Honda op de achtergrond nog wel steeds actief is als de motorleverancier van Red Bull Racing. De motor in de RB18 is in de basis dezelfde als vorig jaar. Een van Honda afkomstige 1,6-liter V6 dus, met een MGU-K (kinetische energie naar elektriciteit) en MGU-H (energie uit hitte) als elektrische ondersteuning erbij. Voor dit jaar moest de krachtbron geoptimaliseerd worden voor andere benzine dan voorheen. Net als op de openbare weg wordt E10-benzine leidend. Naar verluidt is het voor de motorleveranciers in de Formule 1 nog een aardig klus geweest om ondanks het gebruik van E10 een vergelijkbaar vermogen uit de motor te kunnen halen.

Ongetwijfeld zien we hier nog een behoorlijk 'uitgeklede' versie van de RB18. Gewoonlijk laten de teams nog bij lange na niet het achterste van hun tong zien bij de presentatie van de nieuwe Formule 1-auto's. Reken erop dat er bij de wintertests in Barcelona en Bahrein al meer vleugeltjes op en vooral onder de auto zitten dan nu. Red Bull Racing liet eerder al doorschemeren dat er vervolgens voor het begin van het seizoen, in het weekend van 18 maart, al een grote update klaargestoomd wordt.

De verwachtingen rond de RB18 zijn hooggespannen. Afgelopen jaar had Red Bull Racing de sterkste auto sinds 2013, alleen had het team van Mercedes-Benz met de W12 het grootste deel van het seizoen toch nog net een streepje voor. Dit jaar hoopt niet alleen Max Verstappen weer voor de titel te gaan, maar wil net nu voluit Oracle Red Bull Racing geheten team ook voor het eerst sinds 2013 weer de constructeurstitel bemachtigen. Daarvoor heeft Red Bull Racing niet alleen een betere auto nodig dan vorig jaar, maar zal ook Verstappens teamgenoot Sergio Perez een tandje bij moeten zetten. Vorig jaar kon hij lang nog lastig aanhaken bij de top drie.