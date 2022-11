Red Bull over teamorders: 'Accepteren redenering van Max'

Max Verstappen kreeg afgelopen zondag in Brazilië te horen dat hij teamgenoot Sergio Pérez voorbij moest laten aan het einde van de race, als hij Fernando Alonso niet meer kon inhalen. Pérez heeft de punten hard nodig om tweede te worden in het kampioenschap, Verstappen heeft zijn twee wereldtitel immers al binnen. Toch liet Verstappen zijn teamgenoot niet voorbijgaan en sprak zijn frustratie uit over deze teamorders. Het kwam de Nederlander op veel kritiek te staan, van Pérez en van veel Formule 1-fans. Red Bull ziet zich nu genoodzaakt om hierop te reageren met een officiële verklaring.

Volgens het team is Verstappen te laat geïnformeerd tijdens de race en is een dergelijke situatie vooraf niet besproken. "We hadden de situatie die zich in de laatste ronde voordeed niet voorzien en we hadden voor de race geen strategie afgesproken voor een dergelijk scenario. Helaas werd Max pas in de laatste bocht op de hoogte gebracht van het verzoek om positie op te geven zonder dat alle benodigde informatie werd doorgegeven. Dit bracht Max, die altijd een open en eerlijke teamspeler is geweest, in een compromitterende situatie met weinig tijd om te reageren, wat niet onze bedoeling was." Opvallend is deze verklaring wel, want Verstappen werd niet alleen in de laatste ronde pas de opdracht gegeven om Pérez voorbij te laten, hij kreeg al eerder te horen dat hij dat moest doen in het geval hij Alonso niet kon passeren.

Hoe je het ook wendt of keert, volgens Red Bull is er na de race uitvoerig en in goede orde gesproken over wat er is gebeurd, met beide coureurs. Dat komt overeen met de verklaring die Pérez eerder deze week al gaf. "Na de race sprak Max open en eerlijk, waardoor beide coureurs openstaande problemen of zorgen konden oplossen. Het team accepteert de redenering van Max, het gesprek was een persoonlijke aangelegenheid die privé blijft tussen het team en er zal geen verder commentaar worden gegeven."

'Online gedrag schokkend'

Red Bull hoopt dat hiermee de kous af is en dat ook de fans de gebeurtenissen weer wat kunnen laten rusten. Volgens het team is dat hard nodig, omdat op sociale media de discussie over het voorval hier en daar behoorlijk uit de hand is gelopen. "Het beledigende online gedrag jegens Max, Checo, het team en hun respectievelijke families is schokkend en bedroevend. Helaas is het iets waaraan we als sport met deprimerende regelmaat iets moeten doen. Er is geen plaats voor in het racen of in de samenleving als geheel", stelt het team onder meer hierover.