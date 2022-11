Pérez over controversiële actie Verstappen: 'Ligt achter ons'

Hoewel de eerste overwinning van George Russell in de Formule 1 zondag al genoeg gespreksstof opleverde, lijkt het gros van de Formule 1-fans het vooral te hebben over de bijzondere gang van zaken tussen Max Verstappen, Sergio Pérez en Red Bull. In het slot van de race kreeg Verstappen de opdracht om Pérez (die tweede kan worden in het kampioenschap) voorbij te laten als hij Alonso niet meer kon inhalen. Vervolgens hield Verstappen gewoon zijn positie vast en liet hij aan het einde van de race over de boordradio weten niet gediend te zijn van zo'n teamorder. Er leek nog een rekening open te staan. Naar verluidt zou het te maken hebben met het raceweekend in Monaco, waarover boze tongen beweren dat Pérez met opzet gecrasht zou zijn om pole te pakken, en Max volgens 'kamp Verstappen' vervolgens ook in de race benadeeld is door zijn team.

Wat Verstappens redenen om de teamorders te negeren ook waren, het komt hem binnen de F1-fanbase duur te staan. Pérez, die Verstappen in het verleden meermaals hielp en vooral in de slotrace vorig jaar een cruciale rol speelde, zou dit volgens velen niet hebben verdiend. Pérez zelf stak zijn mening erover na de race ook niet onder stoelen of banken en stelde zelfs dat Verstappen zijn twee titels aan hem te danken heeft. Inmiddels is er binnen Red Bull gesproken over het incident en komt Pérez met een nieuwe verklaring: "Met Max en het team is gisteren alles besproken en dat zal intern blijven, dit ligt achter ons en we zullen blijven werken als het geweldige team dat we tot nu toe zijn geweest." Teambaas Christian Horner verklaarde eerder onder meer tegenover Motorsport.com dat Verstappen en Pérez elkaar de hand hebben geschud en iedereen er alles aan zal doen om Pérez' tweede plaats in het kampioenschap te verzekeren. Verstappen zelf verklaarde zondag ook zijn teamgenoot in Abu Dhabi wel te helpen als dat nodig is, maar wilde niet uitweiden over waarom hij dat in Brazilië niet deed.