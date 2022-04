Red Bull heeft probleem van Verstappens auto boven water

Max Verstappen viel in Australië voor de tweede keer in drie races tijd uit. De betrouwbaarheid van de RB18 laat nog behoorlijk te wensen over, al heeft Red Bull inmiddels wel helder wat er deze keer aan de hand was.

Na een plotselinge uitvalbeurt in Bahrein, kwam Max Verstappen afgelopen weekend in Melbourne opnieuw vroegtijdig stil te staan langs de baan. Deze keer was het wat 'spectaculairder', want de vlammen sloegen uit de achterkant van de RB18. Verstappen klaagde vlak voordat het gebeurde over de boordradio al over 'vreemd ruikende vloeistoffen'. Nu blijkt dat het waarschijnlijk gewoon benzine geweest is, want er is naderhand een lek ontdekt.

Red Bull-topman Helmut Marko zegt ook te weten hoe dat lek er kwam, zonder daarbij echt in detail te treden: "We hebben de oorzaak van het brandstoflek in de auto van Max kunnen achterhalen. De zaak is erg complex. Het probleem is absoluut anders dan dat van Bahrein", zo vertelt hij volgens Speedweek. Daar zitten twee duidelijke zorgenpunten: er is dus een nieuw probleem ontstaan en het is kennelijk complex. Marko kan dan ook nog niet beloven dat er voor het volgende raceweekend een oplossing is om te voorkomen dat er nog een keer zo'n lek ontstaat.