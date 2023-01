Recordaantal caravans en kampeerauto's in Nederland

Is Nederland een echt caravanland? Zeker, maar Nederlanders zijn ook gek op kampeerauto's. Sterker nog, niet eerder waren er zoveel caravans en kampeerauto's in Nederland als nu.

Branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (KCI) meldt dat er voor het eerst meer dan 600.000 caravans en campers in Nederland zijn. De grens van 600.000 stuks werd eind 2022 doorbroken.

Hoewel er dus een recordaantal campers en caravans in Nederland is, bleef de verkoop van nieuwe kampeerauto's en caravans in 2022 wel achter bij de aantallen die in 2021 de showroom verlieten. Er zijn vorig jaar ruim 7 procent minder caravans verkocht dan in 2021. Een aanzienlijke daling, maar de verkoop van nieuwe kampeerauto's kreeg in 2022 een hardere tik. Er zijn vorig jaar namelijk bijna 29 procent minder nieuwe campers verkocht dan een jaar eerder.

De afname van de nieuwverkoop van caravans en kampeerauto's heeft volgens KCI vooral te maken met - je raadt het al - problemen in de leveringsketen. Fabrieken hebben tijdens de pandemie stil gelegen en de achterstand die daardoor is opgelopen, is volgens de branchevereniging nog niet ingehaald. Daarnaast is er niet alleen een tekort aan kabelbomen, maar ook aan aan bevestigingsmaterialen en zaken als hout voor lattenbodems.

Verderspeelt ongetwijfeld mee dat caravans en kampeerauto's tijdens de hoogtijdagen van de coronapandemie enorm populair waren omdat Nederlanders dergelijke vakantiemiddelen als 'coronaveilig' zagen. Daarnaast heeft de torenhoge inflatie invloed op de verkoop van caravans en kampeerauto's. Overigens is er vorig jaar een recordaantal gebruikte caravans uit het buitenland naar Nederland gehaald.