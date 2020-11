Ram Power Wagon viert 75-jarig bestaan van pick-up

De Ram Power Wagon ziet er behoorlijk intimiderend uit. Om het offroad-karakter te benadrukken staat de pick-up op 17-inch wielen met 33-inch terreinbanden. De grille heeft een hoefijzervormig inzetstuk en is uitgevoerd in een donkergrijze matte kleur, net als de plastic bumpers voor en achter. De onderkant van de deuren is zwart gespoten. Grote 'Power Wagon'-badges op de deuren en de laadklep maken aan omstanders meteen duidelijk waar ze mee van doen hebben. In het donkerbruine leren interieur zijn de badges tevens alom vertegenwoordigd, namelijk op de rugleuningen van de stoelen en op de middenarmsteun. In de sierlijst aan de passagierskant zit een kleine plaquette met daarop het productienummer van iedere Power Wagon.

Naast het uiterlijk vertoon is de Ram Power Wagon voorzien van Off-road Pages, een applicatie waarmee je in het infotainmentscherm diverse statistieken kunt oproepen, zoals de actuele rijhoogte en hellingshoek van de pick-up. Ook kun je op dit scherm de differentiëlen voor en achter vergrendelen. Verder is de Power Wagon voorzien van een verstevigde en verhoogde ophanging en een lier. Welke motor precies onder de kap ligt, meldt men niet, maar het ligt voor de hand dat de 5,7-liter Hemi-V8 met een vermogen van 395 pk is gebruikt voor de Power Wagon. Voor $65.250 (€55.530) is de speciale editie te krijgen. Naar Amerikaanse maatstaven behoorlijk stevig aan de prijs. Dan rijd je echter wel rond in een eerbetoon aan wat ooit de eerste in massa geproduceerde vierwielaangedreven pick-up van Dodge was: de Dodge Power Wagon uit 1945.