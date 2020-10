RAM 1500 Longhorn is pick-up in cowboythema

RAM komt met een nieuw topmodel voor de 1500: de Longhorn Limited 10th Anniversary Edition. Dit om het tienjarig bestaan van RAM als losstaande divisie binnen FCA te vieren. De pick-up is in feite een eerbetoon aan het zuidwesten van Amerika, wat duidelijk naar voren komt in bepaalde details in het interieur.

Vanbuiten kun je de 1500 Longhorn herkennen aan de chromen grille, bumpers en treeplanken. Daarnaast zijn er 20-inch wielen onder de pick-up geschroefd. Verder is er op de laadklep een badge aanwezig die omstanders duidelijk laat zien dat je in het summum van RAM rijdt. Het interieur is echter het meest grondig onder handen genomen. Leer en hout zijn rijkelijk aanwezig. Op de tellers en in de deuren is een patroon aangebracht dat sterk doet denken aan dat wat ook vaak op cowboylaarzen of paardenzadels te vinden is. RAM noemt het 'Southwestern style'. Inderdaad, de sfeer in het interieur van de Longhorn lijkt wel wat weg te hebben van een 'saloon' uit het Wilde Westen van weleer.

De RAM 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition is in Amerika verkrijgbaar vanaf $56.870, omgerekend €48.239. Er is keuze uit twee motoren: een 5,7-liter Hemi-V8 met 395 pk en 556 Nm koppel of een 3,0-liter V6 'EcoDiesel' met 260 pk en 650 Nm koppel. Officieel wordt RAM niet in Nederland geleverd, maar er zijn genoeg bedrijven die de pick-up via grijze import naar ons land halen. In het straatbeeld zie je ze best vaak voorbij komen. Moet je alleen nog even een mooie cowboyhoed erbij aanschaffen.