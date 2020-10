Ram kondigt kleine pick-up aan

Ram kennen we voornamelijk van de 1500, de regelrechte tegenspeler van auto's als de Chevrolet Silverado en Ford F-150. Over enkele dagen trekt Ram het doek van een veel kleiner model, de 700. Dat is een voor het merk nagelnieuwe, compacte pick-up die nog een stapje onder de Ram 1000 verkocht gaat worden in landen als Colombia, Mexico en Brazilië. Net als die 1000 is ook de aangekondigde Ram 700 eigenlijk helemaal geen Ram.

De Ram 1000 (foto 15) is namelijk niets meer of minder dan een specifiek voor Midden- en Zuid-Amerikaanse markten ontwikkelde Fiat Toro (foto's 13 en 14) met Ram-beeldmerken. En zo is de 700 in feite een Fiat Strada met hoorns op zijn neus. Het gaan overigens wel om de nieuwe Strada, het begin dit jaar gepresenteerde model dat z'n toen zo'n 24 jaar oude origineel (foto's 8 en 9) opvolgde. De nieuwe Strada is onder meer te krijgen met een 109 pk en 139 Nm sterke 1.3 van de relatief nieuwe Firefly-motorenfamilie, al staat ook een 88 pk en 123 Nm sterke 1.4, een oude Fire-motor, op de internationale bestellijst. De nieuwe Ram 700 volgt de huidige, op de vorige Fiat Strada gebaseerde 700 (foto 7) op.

De vorige generatie Fiat Strada deelde zijn technische basis met de Palio, een model waarvan de stationversie, de Palio Weekend, tussen 1997 en 2001 ook in Nederland werd verkocht. Ook de vorige Strada is in ons land leverbaar geweest. De Ram 700 hoeven we net als de nieuwe Fiat Strada niet in Nederland op de markt te verwachten. FCA en Ram wisselen onderling wel vaker pick-ups en bestellers uit. Zo is de Promaster (foto 10) een Ducato, de ProMaster City (foto 11) een Fiat Doblo en de ProMaster Rapid (foto 12) een Zuid-Amerikaanse Fiat Uno met opbouw. Ook bestaat de Ram 1200, net als de Fiat Fullback een Mitsubishi L200 waar FCA een Ram-kruidenmix over heeft uitgestort.