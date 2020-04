Qoros laat nieuwe SUV zien

Het geplaagde Qoros heeft een nieuwe SUV gepresenteerd: de 7. Hoewel de auto gebaseerd is op de kleinere 5, komt hij wel hoger in de pikorde van de fabrikant te staan.

Qoros werd in 2013 duidelijk naar voren geschoven als een Chinees merk dat Europa zou gaan veroveren. Het bedrijf was sinds 2011 een Chinees-Duitse joint-venture, maar heeft inmiddels het Chinese Chery en het Amerikaanse Quantum LLC als eigenaren. Wegens tegenvallende verkopen besloot Qoros zijn aandacht eerst op de Chinese markt te richten. Het is dan ook de Chinese automarkt waar Qoros straks een nieuwe SUV lanceert: de 7.

Het modellengamma van Qoros bestaat in China momenteel uit de 3, de Young en de 5. De 3 is een C-segmenter waar een hatchback, een sedan én opgehoogde versies van beide carrosserievormen van beschikbaar is. Waar de 3 nog een zelf ontwikkeld model is, is de Young in feite niets meer dan een Tiggo 7 van moederbedrijf Chery met andere beeldmerken. De in 2015 gepresenteerde 5 (foto 3) is dan weer wél een eigen model, een 4,59 meter lange SUV die opvallend genoeg weer als basis dient voor de 7 die Qoros nu heeft gepresenteerd.

Aan de raampartijen van deze hagelnieuwe 7 is goed te zien dat de nieuwe SUV zijn basis deelt met de genoemde Qoros 5. De Qoros 7 krijgt verder echter een compleet eigen carrosserie. Niet alleen zijn de neus- en kont anders, ook de voor- en achterschermen wijken af van die van de 5. Het afwijkende bumperwerk én een met één centimeter tot 2,72 meter verlengde wielbasis maken de Qoros 7 zo'n 8 centimeter langer dan de Qoros 5. Op de motorenlijst komt een 204 pk en 280 pk sterke geblazen 1.6 te staan. Hoger op de krachtladder komt een 230 pk en 300 Nm krachtige 1.8 te staan. In de tweede helft van dit jaar komt de 7 op de Chinese markt beschikbaar.