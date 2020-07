Qoros 7: bovenaan de Qoros-pikorde

In april kon AutoWeek al de eerste afbeeldingen van de Qoros 7 laten zien, een nieuwe SUV-achtige van Qoros. Hoewel de Qoros 7 een voor het merk volledig nieuw model is, is de basis van de auto een bekende. Onderhuids maakt de auto namelijk gebruik van de lager in de markt gepositioneerde Qoros 5. Vanbuiten zie je daar echter weinig van, tot je de raampartij bekijkt. De zijruiten zijn namelijk identiek aan die van de 5 en ook de deuren van de twee zijn wat vorm betreft met elkaar uitwisselbaar.

De Qoros 7 is 4,68 meter lang en heeft een wielbasis van 2,72 meter. De afstand tussen de voor- en achteras is daarmee 2 centimeter groter dan bij de Qoros 5. Daarnaast is de 7 een een kleine tien centimeter langer dan die in 2015 gepresenteerde SUV. Wat design betreft slaat Qoros met de 7 een nieuwe weg in. Zowel de voor- als achterzijde lijken geenszins op die van andere modellen van het merk. Ook Qoros gaat voor een uiterst brede grille en hoog op de neus geplaatste koplampunits. De auto heeft een ietwat aflopende daklijn die eindigt bij een C-stijl die in een contrasterende kleur is gespoten. Dit moet samen met de zwarte B-stijlen de suggestie van een zogenoemd 'zwevend dak' wekken.

Het interieur is helemaal modern, maar niet uiterst verrassend. Pontificaal in de middenconsole heeft een immens verticaal georiënteerd 14,6-inch groot display een plek gekregen, een Tesla-achtig paneel dat niet het enige scherm in het binnenste is. Achter het stuur nemen we immers een digitaal instrumentarium waar. De ventilatieroosters zijn in een brede, platte strook in het dashboard verwerkt.

Op de motorenlijst komen twee geblazen viercilinders te staan. De eerste is een 204 pk en 280 Nm sterke 1.6, de tweede een 231 pk en 300 Nm sterke 1.8. In tegenstelling tot de Qoros 5 komt de Qoros 7 wél beschikbaar met vierwielaandrijving.

Qoros

Qoros werd in 2013 naar voren geschoven als Chinees merk dat de Europese markt zou gaan veroveren. Wegens tegenvallende verkopen in het thuisland besloot Qoros zijn aandacht eerst op de Chinese markt te richten. Het modellenaanbod van Qoros bestaat in China momenteel uit de 3, de Young en de 5. De 3 is een C-segmenter waar een hatchback, een sedan én opgehoogde versies van beide carrosserievormen van beschikbaar is. Waar de 3 nog een zelf ontwikkeld model is, is de Young in feite niets meer dan een Tiggo 7 van moederbedrijf Chery met andere beeldmerken. De in 2015 gepresenteerde 5 is dan weer wél een eigen model, een 4,59 meter lange SUV die opvallend genoeg weer als basis dient voor de 7 die Qoros nu heeft gepresenteerd.