Dít is de Qoros Milestone Concept!

De Chinese fabrikant Qoros heeft in zijn thuisland een compleet nieuw en wel heel opvallend studiemodel gepresenteerd. Dít is de Milestone Concept, een showauto die de hoekigheid van de Tesla Truck benadert.

De elektrische pick-up van Tesla is misschien wel de meest hoekige auto die we de laatste jaren hebben gezien, maar de Qoros Milestone kan er ook zeker wat van! De Milestone Concept is een vooruitblik op wat Qoros de komende jaren op designvlak gaat brengen.

Het Chinese portfolio van Qoros bestaat uit een stel SUV's en uit de inmiddels behoorlijk op leeftijd geraakte 3. De SUV's hebben elk een relatief moderne designtaal, maar de 3-reeks - die onder meer uit een hatchback, een cross-over en een sedan bestaat, komt met zijn in 2013 getekende exterieur niet al te actueel meer voor de dag. Deze Milestone Concept hint naar een nieuwe designtaal die Qoros in afzwakte maat in ieder geval over twee elektrische modellen zal uitstorten.

Opvallend is de bijzonder hoekige koets die de Milestone heeft. De verlichting bestaat uit strakke ledstrips die aan zowel de voor- als achterkant een rechthoek lijken te vormen. We zien rondom verlichte Qoros-beeldmerken en de Milestone Concept heeft vier portieren die op bijzondere wijze openen. De voor- en achterpotieren komen eerst naar voren, en schuiven daarna elk een eigen kant op. Het interieur oogt minstens zo futuristisch als de buitenkant. Op het dashboard plaatst Qoros enorme digitale displays onder afdak en ook in de portieren zijn grote displays aangebracht. Dan het stuurwiel, dat bijzonder vormgegeven exemplaren is doorspekt met schermjes, maar kan daarnaast ook volledig worden verborgen. Uiteraard is de concept-car op papier namelijk in staat om zich geheel autonoom voor te bewegen. Uitgebreide technische specificaties heeft Qoros niet vrijgegeven, de Milestone Concept is dan ook niets dan een aangezette designvoorbode.

Qoros

Qoros werd in 2013 gepresenteerd als Chinees merk dat het in Europa wel eventjes zou gaan maken. Wegens tegenvallende verkopen in het thuisland besloot Qoros zijn aandacht eerst op de Chinese markt te richten. Het modellenaanbod bestaat in China momenteel uit de 3, de Young en de 5. De 3 is een C-segmenter, leverbaar als hatchback en als sedan. Verder zijn er opgehoogde versies van beide carrosserievormen te koop. Waar de 3 nog een zelf ontwikkeld model is, is de Young in feite niets meer dan een Tiggo 7 van moederbedrijf Chery met andere beeldmerken. De in 2015 gepresenteerde 5 is dan weer wél een eigen model, een 4,59 meter lange SUV die opvallend genoeg weer als basis dient voor de 7 die kort geleden werd gepresenteerd.