PSA zet in op Nederlandse zakelijke rijders met Free2Move

Zes merken binnen PSA? Jazeker, want naast Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall opereert Free2Move sinds 2016 onder de vleugels van moederbedrijf PSA. Free2Move is een bedrijf dat zich richt op het autodelen. Daarmee zegt de fabrikant te willen inspelen op een verschuivende markt. “Mensen willen niet meer betalen voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik ervan”, zegt Ferdinand van den Berg, Manager Connected Mobility bij PSA op een bijeenkomst van PSA’s Free2Move. Met de autodeeldienst Free2Move wil het Franse concern zowel de particuliere als de zakelijke markt bedienen. “In Nederland richten we ons voorlopig op de zakelijke markt. De focus ligt nu nog niet op grote autodeelprojecten voor Nederlandse steden zoals in Parijs, Madrid of Californië.” In die genoemde steden opereert het bedrijf namelijk als groot autodeelplatform waardoor gebruikers op vrijwel elke straathoek een deelauto kunnen pakken.

Voor zakelijke rijders richt Free2Move zich op verschillende manieren op de leasemarkt. Uit eigen onderzoek blijkt dat het zakelijke wagenpark voor 80 procent van de tijd stilstaat. “Dat is natuurlijk zonde van het geld”, verklaart Van den Berg. Bij Free2Move is het mogelijk om als bedrijf deelauto’s te leasen voor je personeel. Denk aan een pool auto's, waar medewerkers zich voor kunnen inschrijven in plaats van de persoonsgebonden leaseauto. Ook is het mogelijk voor werkgevers om data te verzamelen met een zogenoemde ‘Connect Box’ die standaard in PSA-auto’s wordt geleverd. “Deze box staat standaard uit, maar kan desgevraagd aan worden gezet. Daarna heb je altijd inzicht in het gebruik, het benodigde onderhoud en meer. Het is bijvoorbeeld mogelijk om privé-kilometers te registeren. Is er een bepaalde jaarlijkse limiet, dan heb je daar snel inzicht in.” Het is daarnaast ook mogelijk om zo'n soortgelijke box in een auto van buiten het PSA-concern in te bouwen."

Dat kan als een ideale oplossing klinken, maar hoe zit het dan met de privacy van de bestuurder? “Privacy kan een issue zijn, maar als de afspraak is gemaakt dat de zakenauto privé wordt gereden, kan de privé-modus aan worden gezet waardoor niet specifiek wordt bijgehouden waar je rijdt. Wel houdt de auto de techniek in de gaten en weet het systeem uiteindelijk hoeveel kilometer er gereden zijn voor de boekhouding.”

PSA’s uiteindelijke doel is om met Free2Move in 2030 zo’n 25 procent van de winst binnen te slepen. Dat wordt mogelijk een flinke kluif, want PSA zette vorig jaar nog een omzet van 74 miljard euro neer met een winstmarge van 7,7 procent.