PSA noteert rode verkoopcijfers in 2019

Op DS na weet namelijk geen enkel merk binnen de groep met positieve cijfers het jaar af te sluiten. De hele groep is goed voor 3.488.930 auto’s en ziet daarmee zijn verkoop met 10 procent afnemen. Vooral Peugeot krijgt harde klappen te verduren na de wereldwijde verkoop van ‘slechts’ 1.456.463 auto’s. Daarmee eindigt Peugeot op een min van 16,3 procent. Opel duikt net onder de miljoenengrens en eindigt met 977.130 verkochte auto’s; een min van 5,9 procent. Ook Citroën weet in 2019 niet meer auto’s dan in 2018 te verkopen. 992.825 nieuwe Citroëns zijn goed voor een daling van 5,1 procent. DS weet zoals gezegd als enige met positieve cijfers te komen: het merk is goed voor een stijging van 17,4 procent. Hiervoor was de verkoop van 62.512 auto’s nodig.

Peugeots klappen vielen vooral in China en Latijns-Amerika waar we achtereenvolgens een daling van 55,7 en 26,8 procent noteren. China’s aandeel slonk over het algemeen met ongekend mate, want gemiddeld gezien daalde de verkoop met 55,4 procent. In Europa verliep het een stuk minder dramatisch. Het overgrote deel van de auto’s, 3.029.583 stuks in totaal, is op ons continent aan de man gebracht. Daarmee duikt het onder de cijfers van 2018 met -2,5 procent.

PSA brengt ook positief nieuws naar buiten. Het voldoet naar eigen zeggen aan zijn elektrische plannen met ondertussen 10 nieuwe geëlektrificeerde modellen. Tegen 2025 moet het hele gamma aan de stekker zitten.