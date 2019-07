PSA eindigt eerste helft 2019 in mineur

PSA heeft in het eerste halfjaar van 2019 1,9 miljoen auto’s verkocht. Dat lijkt veel, maar is wel aanzienlijk minder dan in de eerste helft van vorig jaar.

In de eerste zes maanden van 2018 reden er namelijk 2,2 miljoen nieuwe PSA-producten de showroom uit. Daarmee is er sprake van een daling van zo’n 13 procent. PSA focust zelf natuurlijk liever op het goede nieuws, dat er gelukkig ook is. Zo wijzen Peugeot, Citroën, DS en Opel ons erop dat er bij een ietwat inzakkende markt sprake was van een groei van 17,4 procent in Europa. Met name Citroën deed het goed op de thuismarkt en noteerde het beste resultaat in acht jaar.

Ook in het Midden-Oosten gingen de zaken prima, met plusjes in Marokko, Egypte, Algerije en Turkije. Het probleem is dan ook grotendeels te vinden in China, waar PSA haar verkopen met maar liefst 62,1 procent zag afnemen. Alleen DS wist haar marktaandeel te behouden. PSA zegt dat er hard wordt gewerkt om de problemen te ondervangen, onder meer door beter samen te werken in de Chinese joint ventures. Ook in Zuid-Amerika ging het PSA niet bepaald voor de wind. Daar is sprake van een daling van 29,3 procent, met een teruggang van liefst 50,3 procent in Argentinië.

De huidige afname staat in schril contrast met de stijging van vorig jaar. Toen gingen de PSA-verkopen in het eerste halfjaar maar liefst 38 procent omhoog, al zat daar wel een addertje onder het gras. In de eerste helft van 2017 was Opel namelijk nog geen onderdeel van het Franse concern, dus de stijging werd vorig jaar op een wat onnatuurlijke manier verkregen.

Gelukkig voor PSA gloort er hoop op betere resultaten. De belangrijkste lichtpuntjes vormen de nieuwe 208 en Corsa, de compacte modellen van Peugeot en Opel die onlangs zijn gepresenteerd. Ook het feit dat Opel wordt geherintroduceerd op de Russische markt is hoopgevend te noemen.