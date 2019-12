‘Prototype Turkse EV nog deze week onthuld’

Nog deze week zal president Recep Tayyip Erdoğan eigenhandig de Turkse EV onthullen. Dat zal gebeuren tijdens een ceremonie in het Gebze-district in Turkije, aldus Daily Sabah. Het medium meldt ook dat Pininfarina verantwoordelijk is voor het design van de auto. Het betreft waarschijnlijk een cross-over of SUV met een formaat vergelijkbaar met dat van onder andere de Volkswagen T-Roc.

De auto wordt niet voor zomaar gepresenteerd in het Gebze-district, want naar verluidt zal het land de EV daar ook bouwen. Het is het Silicon Valley van Turkije. De joint venture van Turkse bedrijven genaamd TOGG is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de productie van de cross-over. Het model moet tegen 2030 gezelschap hebben van nog vier andere volledig elektrische auto’s.

De productie van het eerste model, dat volgens Daily Sabah dus deze week onthuld wordt, moet op gang komen in 2021. In de eerste helft van het jaar daarna moeten de eerste exemplaren het Turkse wegennet aandoen. Het is aannemelijk dat TOGG het product ook op andere markten wil aanbieden, maar of de joint venture dat daadwerkelijk gaat doen, is nog niet duidelijk.

We spreken van een ‘nationale’ auto, omdat TOGG volledig in handen is van de Turkse overheid. Het land verwacht dat de EV-industrie goed zal zijn voor 20.000 banen. Ook moeten de activiteiten €50 miljard opleveren voor de Turkse economie. Goed nieuws voor het land van Erdogan, dat deze week, na jaren berichtgeving, dan toch kennis zal maken met een tastbare voorbode van de EV.