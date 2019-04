'Productieversie Porsche 911 Speedster naar New York'

De Porsche 911 Speedster gaat in productie, maar een kant-en-klare versie hebben we nog altijd niet gezien. Mogelijk staat de productierijpe versie van de bijzondere opengewerkte 911 straks dan toch écht in New York.

Medio vorig jaar liet Porsche een grijze 911 Speedster zien, officieel nog een concept-car. In oktober gooide de Duitsers olie op het vuur door opnieuw een conceptversie van de auto te presenteren, toen een rood exemplaar. Het lijkt er nu op dat de definitieve productieversie debuteert tijdens de New York International Auto Show. Website CarBuzz kreeg naar verluidt een door een lezer ontvangen uitnodiging in handen waar de auto op lijkt te staan.

De Porsche 911 Speedster is in feite een knipoog naar de 356 nr.1 Roadster. De bijzondere en op de vorige generatie 911 gebaseerde Speedster is ontwikkeld door dezelfde afdeling die verantwoordelijk is voor de 911 GT2 RS en GT3 RS. Het is dan ook geen wonder dat het onderstel van de 911 Speedster Concept afkomstig is van de 911 GT3. De auto heeft een uitlaatsysteem met titanium eindstukken. Porsche spreekt over een ruim 500 pk sterke aandrijflijn die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Dat doet vermoeden dat ook de aandrijflijn van de 911 GT3 RS onder de koets schuilgaat, een aandrijflijn die bestaat uit een 500 pk sterke 4,0-liter zescilinder die 520 pk levert. De 911 GT3 RS is, in tegenstelling tot de 911 GT3, alleen met een PDK-transmissie te krijgen. Mogelijk is de handbak in dit studiemodel dus afkomstig van de GT3. De 911 Speedster Concept is een Speedster in hart en nieren. De auto beschikt over een lager en vlakker liggende voorruit die overloopt in even lage zijruiten. Achterop zijn de rolbeugels afgedekt met een overkapping die net als de wielkasten en de voorklep is opgetrokken uit koolstofvezel. Natuurlijk is de overkapping als een Speedster-kenmerkende 'double-bubble' is uitgevoerd.