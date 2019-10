Productierijpe Denza X in beeld

Shenzen BYD Daimler New Technology is een samenwerkingsverband tussen Daimler en de Chinese gigant Build Your Dreams (BYD). De onderneming, die zijn producten onder merknaam Denza verkoopt, is vooral bekend van de auto die simpelweg 'Denza' heet. Die opmerkelijk vormgegeven elektrische sedan krijgt er een hoogpotige broer bij: deze Denza X.

De Denza X is de productieversie van de vorig jaar getoonde Concept X. Wat design betreft, lijkt de nieuwkomer sterk op z'n van typische conceptglimmers voorziene voorbode. We hebben te maken met een zevenzits SUV die in tegenstelling tot de reeds genoemde Denza niet alleen in volledig elektrische vorm, maar ook als plug-in hybride op de markt komt. De EV-variant moet, volgens de niet geheel nauwkeurige NEDC-cyclus, een actieradius van 500 kilometer kunnen halen. Deze elektrische Denza X krijgt een 245 pk sterke elektromotor die de vooras aandrijft. Van de EV-variant komt overigens nog een extra krachtige variant die over een tweede elektromotor beschikt die de achteras van 150 pk voorziet. De PHEV-variant krijgt een geblazen 2.0 onder de kap die samenwerkt met een kleinere elektromotor. Het tweede model van Denzas line-up meet 4,89 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 2,82 meter. Hoe het interieur is vormgegeven, blijft nog even een raadsel. Tijdens Auto Guangzhou, een Chinese beurs die gelijktijdig met de Los Angeles Auto Show op 22 november z'n poorten opent, worden alle details uit de doeken gedaan.