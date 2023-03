Ooit was er geen hond in geïnteresseerd, maar inmiddels is private lease niet meer weg te denken uit het Nederlandse autolandschap. Maar er zitten addertjes onder het gras.

Vroeger waren leaseauto’s voorbehouden aan mensen met een hoge functie. Maar meer en meer ontdekten zowel werkgevers als werknemers wat een prettige secundaire arbeidsvoorwaarde een leaseauto was. Voor de baas goedkoper dan loon en voor de werk­nemer een mooie nieuwe auto die je, als je bijtelling rekent, nog privé mag rijden ook. Dit ging tot uitzendbureaus aan toe die hele vloten met leuke A-segmenters aanschaften en -schaffen. Voor de particulier was het tot tien jaar terug echter nog niet erg in zwang. Wel kwam financial lease steeds meer in beeld, maar dat was eigenlijk niet meer dan een fancy manier van financiering. Private lease, die je als berijder volledig ontzorgt – je hebt nog wel de brandstofkosten – was niet erg in trek. Want de relatief hoge maandprijs maakte iets te inzichtelijk wat een grote kostenpost afschrijving eigenlijk is, en de particulier bleef bij zijn vertrouwde occasions of incidenteel een nieuwe auto.

Begin van private lease

In 2015 wist leasemaatschappij Leaseplan de ban te breken. Het bedrijf zette strakke acties op in samenwerking met Albert Heijn en Mediamarkt en bracht zo via die winkels auto’s met een privatelease­constructie op de markt. Voor iets meer dan € 200 per maand (een zeer scherpe prijs, tegenwoordig niet haalbaar) reed je ineens in een nieuwe Fiat 500 of Hyundai i10. Het succes was overweldigend en het hek leek van de dam. Met de snelle kwaliteitsslag van nieuwe auto’s in combinatie met de rap stijgende brandstofprijzen werd het voor particulieren steeds aantrekkelijker om over te stappen naar een nieuwe auto, die dankzij zo’n constructie ineens binnen bereik kwam. Voor elektrische auto’s geldt in het heden hetzelfde in het kwadraat. Ze zijn hartstikke duur in de aanschaf, maar als je ze via een leaseconstructie kunt rijden, ben je wel van de hoge benzinekosten af. Helemaal als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt om je eigen stroomverbruik te drukken.

Keurmerk om mensen te beschermen

Maar er zijn ook risico’s. Inmiddels bestaat er een keurmerk om mensen te beschermen. Private lease neemt zoals bekend de meeste kosten van je over die horen bij autorijden. Denk aan de aanschaf en afschrijving, rente op een aanschaflening, wegenbelasting, verzekering en onderhoud. Je hoeft dus alleen de brandstof te regelen en eventuele tol en verkeersboetes te betalen. Ook ruitenwisservloeistof, wassen en olie moet je zelf regelen. Grootste kostenpost van een nieuwe auto is nog altijd de aanschaf en de daaraan gekoppelde afschrijving. Dit is meteen het argument waarom private lease voordelig kan zijn. Als je zelf een nieuwe auto koopt, moet je die contant betalen of financieren. We gaan er dan vanuit dat je geen auto inruilt, maar dat is ook een auto die je al hebt betaald.

Toekomstige inruilwaarde al meegerekend

Bij private lease is de toekomstige inruilwaarde (en daarmee de afschrijving) van de auto al meegerekend. Je betaalt dus alleen voor de waarde van de auto die je verwacht te gebruiken. Vooral bij elektrische auto’s kan private lease voordelig zijn. Die zijn namelijk duurder in aanschaf en hebben een relatief hoge restwaarde. De wegenbelasting zit ook in je private lease en verzekering is een andere kostenpost. Heb je al veel schadevrije jaren opgebouwd, dan zal deze post relatief duurder zijn bij private lease. Maar voor jongere bestuurders of voor mensen die vaker schade hebben gehad, kan het juist voordeliger zijn om een privateleaseauto te kiezen.

Onderhoud bij private lease

Onderhoud is ook een forse kostenpost, hoewel het de eerste jaren van een nieuwe auto vaak nog meevalt. Maar als de grote beurt eenmaal in aantocht is, in combinatie met nieuwe banden, zijn het soms forse bedragen. Normale prijzen van beurten zijn inbegrepen in de privateleaseprijzen. Ook die van banden. Voor winterbanden inclusief het wisselen heb je logischerwijs vaak een toeslag bovenop het leasebedrag. In privateleasecontracten krijg je geen onverwachte onderhoudskosten. En dat kan ze voordelig maken. Verschillende automerken nemen tegenwoordig de eerste jaren ook het onderhoud al voor hun rekening als je een auto zelf koopt, hoewel bepaalde onderdelen daarvan zijn uitgesloten. Maar wordt de auto ouder, dan is private lease voordelig, juist doordat je geen onverwachte onderhoudskosten hebt. Als je weinig kilometers rijdt, dan is een privateleasecontract vaak voordelig. De leaseprijs wordt echter bepaald aan de hand van de te verwachten kilometers die je gaat rijden. En boven de 30.000 km loopt dat snel op. Je kunt dan beter overwegen om een auto zelf te kopen (eventueel met financiering). Boven de 40.000 km wordt het al helemaal duur en voor zulke hoge kilometrages worden in de praktijk dan ook weinig private-leaseauto’s aangeboden.

Keurmerk

De Vereniging van Nederlandse Autolease-maatschappijen (VNA) heeft een keurmerk in het leven geroepen. De consument is er daarmee van verzekerd dat hij met een betrouwbare partij in zee gaat. Het keurmerk staat garant voor een aantal zekerheden.- Eerlijke voorwaarden die getoetst zijn door de Consumentenbond. In de leaseprijs zitten de volgende componenten verwerkt: onderhoud, reparatie, verzekeringen, pechhulp, vervangend vervoer en motorrijtuigenbelasting. De leasemaatschappij bekijkt hoeveel je kunt en wilt betalen, zodat de klant duidelijkheid heeft over de werkelijke maandelijkse kosten. De consument heeft altijd veertien dagen bedenktijd en kan in die periode nog van het contract af. Klachten worden behandeld door een onafhankelijke geschillencommissie. Inmiddels zijn bij het keurmerk ruim dertig leasemaatschappijen aangesloten.

Nadelen private lease

Contractbreuk is duur: wil je onder het contract uit omdat je persoonlijke situatie verandert (bijv. echtscheiding of ontslag)? Dan betaal je in veel gevallen een boete. Het is niet de goedkoopste vorm van autorijden. Dat is altijd nog een occasion die je helemaal op rijdt. Ook gewoon geld lenen van de bank voor aankoop van een auto kan nog wel eens voordeliger uitpakken dan private lease. Reken die optie zeker door. Het is kostbaarder bij lager gebruik dan gedacht: veel privateleasecontracten gaan uit van een bepaald kilometrage per jaar, bijvoorbeeld 15.000 kilometer. Als je in de praktijk veel minder rijdt, wordt dat niet altijd met je verrekend. Maar het is óók kostbaar bij te veel gebruik: wanneer je meer kilometers maakt dan is afgesproken, brengen de leasemaatschappijen extra kosten in rekening van 5 tot 16 cent per kilometer. Je schadevrije jaren kunnen verloren gaan. De verzekering zit in het leasecontract, en staat niet op je naam. Bij de meeste verzekeraars verlies je je opbouwde no-claimkorting na drie jaar. Bovendien neem je die korting niet mee. De in het maandbedrag verwerkte verzekeringskosten zijn voor alle bestuurders gelijk. Zeker als je bijna maximale no-claim korting hebt, is het bijna altijd voordeliger om geld te lenen om een auto te kopen. Er is eigen risico bij schade! Verzekering is inbegrepen bij het contract. In geval van schade is er vaak een eigen risico tot soms € 500.- Private lease heeft gevolgen voor de hypotheek. Die zijn niet te onderschatten, ook gezien de vaak lange looptijd van een ­privateleasecontract. Als je van plan bent op termijn een huis te kopen beperkt je private lease het maximum bedrag dat je voor een hypotheek kunt aanvragen. Je hebt namelijk al een financiële verplichting. En de ­verschillen zijn fors. Je kunt soms wel ­tienduizenden euro’s minder lenen. Een ander nadeel is dat je aan het einde van het leasecontract niets hebt. Normaal gesproken heb je altijd een auto om in te ruilen, tenzij deze total loss is. Maar als je contractduur op is, lever je de auto in en begin je weer bij nul. Je kunt natuurlijk weer een privateleasecontract aangaan, maar je bent beter af als je nog een mooie occasion hebt om in te ruilen. Stel dat je zo tevreden bent over je auto dat je hem wilt overnemen van de leasemaatschappij, dan kan dat vaak wel, maar vermoedelijk was je dan onderaan de streep beter af geweest als je de auto destijds zelf had gekocht, al dan niet met een gunstige lening.

Voorbeelden private lease:

We gaan in dit voorbeeld uit van een automobilist van 27 jaar zonder schadevrije jaren die een Kia Picanto wil nemen, maar daarvoor zelf het volledige bedrag van grofweg € 14.000 niet kan opbrengen. Met private lease kun je al voor € 219 per maand in een Picanto rijden. Je mag dan vier jaar lang 10.000 kilometer per jaar rijden. Koop je diezelfde Picanto met geleend geld en houd je rekening met dezelfde variabelen, dan betaal je naar schatting € 250 per maand.

Stel dat je een nieuwe Volkswagen T-Roc zou willen aanschaffen. De nieuwprijs van de instap­versie van deze auto ligt rond de € 30.000. Als je vijf jaar lang 15.000 kilometer per jaar rijdt en de auto helemaal met eigen geld betaalt, kijk je aan tegen maandelijkse kosten van rond de € 450. Zoek je een private leasecontract met diezelfde voorwaarden, dan kom je uit op een maandtarief van grofweg € 399. Ook in dit geval zou private lease dus iets goedkoper zijn. Boven de 30.000 km loopt de prijs van private lease snel op; overweeg dan zelf een auto te kopen.

Jouw eigen situatie

Wil je zelf aan de slag? Kijk wat je per maand kwijt bent aan: afschrijving, motorrijtuigenbelasting (mrb), verzekering en onderhoud (ook banden). En zoek dan in de Private Lease Vergelijker van Autoweek de auto van jouw keuze (of je huidige auto) op om het leasebedrag uit te rekenen.

Voordelen private lease

Inzicht in de kosten: je weet precies wat je iedere maand moet betalen. Alleen brandstofkosten (of stroom) en verkeersboetes zijn voor eigen rekening.

Geen onverwachte garagerekeningen.

Je hebt geen werk aan kopen of inruilen van een auto. Ook alle onderhoud zit in de prijs, dus geen kans op financiële tegenvallers door een slechte restwaarde.

Je hoeft geen eigen geld in te leggen. Wel moet je een vast inkomen hebben.-

Je rijdt een nieuwe auto die anders wellicht financieel onbereikbaar is. Dit betekent meestal meer comfort, meer luxe, meer ook meer veiligheid en een ­lager verbruik. Of wellicht een overstap naar elektrisch rijden, die anders niet te betalen is.