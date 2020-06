Toyota Hilux vernieuwd

Wie vanaf oktober dit jaar een bezoek brengt aan de lokale Toyota-dealer, loopt daar de vernieuwde Hilux tegen het lijf. Nadat Toyota de pick-up in grote delen van Azië al had vernieuwd, is nu ook de voor de Europa bestemde versie aan de beurt.

De vernieuwde Hilux is vanbuiten te herkennen aan zijn opgefriste snuit. De in theorie naast het asfalt onverslaanbare Toyota heeft een nieuwe, meer uitgesproken grille, krijgt een nieuwe voorbumper en wordt uitgerust met nieuwe ledverlichting aan zowel de voor- als de achterzijde. Toyota zet nieuw 18-inch lichtmetaal op de bestellijst en levert de pick-up voortaan in drie nieuwe kleuren: Emotional Red II, Dark Blue en Oxide Brons.

Ook is er motorisch nieuws. De 150 pk sterke 2.4-diesel die momenteel in de Hilux leverbaar is, krijgt gezelschap van een 204 pk sterke 2.8-dieselmotor. Deze maar liefst 500 Nm leverende viercilinder helpt het werkpaard in exact tien tellen aan een snelheid van 100 km/h. Daarmee troeft hij zijn minder krachtiger broertje met 2,8 seconden af. Het gemiddelde verbruik is vastgesteld op 7,8 l/100 km. Zowel de Hilux Xtra- als de Dubbele Cabine-versies zijn met de 2.8 te krijgen en zijn altijd voorzien van vierwielaandrijving. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak of met een automaat met zes verzetten. Voor alle vierwielaangedreven versies is het maximum laadvermogen vastgesteld op 1.000 kilo en het maximum trekgewicht ligt op 3.500 kilo. Daarbij maakt het dus niet uit of je de 2.4 of de 2.8 bestelt. Volgens Toyota is de ophanging van de Hilux aangepast, iets wat voor meer comfort aan boord moet zorgen. Zo zijn de dempers voor en achter vernieuwd en past Toyota achter aangepaste bladveren toe. De Hilux is eveneens voorzien van een elektronisch sperdifferentieel.

In het vernieuwde interieur plaatst Toyota voortaan een infotainmentsysteem met een scherm van 8 inch. Het systeem, dat zich nu ook via fysieke knoppen laat bedienen, is sneller dan voorheen en kan overweg met zowel Apple CarPlay als Android Auto. Op de optielijst komen we items tegen als Smart Entry, navigatie, automatische airco, parkeersensoren voor en achter en een uitgebreid audiosysteem van JBL met negen luidsprekers.

Nieuw is de Invincible-uitvoering, een voor de Xtra Cabine en Dubbele Cabine bedachte uitvoering die onder meer wordt aangekleed met aan aangepaste grille, afwijkende bumpers, skidplates, andere wielkastranden, speciale wielen en een afwijkende achterklep.

De vernieuwde Hilux staat vanaf midden oktober bij de Nederlandse dealers. De prijzen volgen later.

.