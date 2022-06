Prijzen vernieuwde Dacia's bekend

De inkt van de brochures van de met name van voren vernieuwde Dacia-modellen is nog niet droog of AutoWeek kan al melden wat de prijzen van de vernieuwde Spring, Sandero, Jogger en Duster zijn.

Dacia gaf onlangs zijn volledige modellengamma een facelift. Alle modellen van het merk krijgen een nieuw familiegezicht aangemeten, compleet met het nieuwe Dacia-logo en een nieuwe grille. Daarnaast bezigt het oude Dacia-logo dat op een flesopener leek zijn bestaan voortaan in de prullenmand in plaats van op de achterklep. In plaats daarvan staat merknaam Dacia groot uitgeschreven op de achterklep. Daarnaast krijgt de Duster nieuwe ventilatieroosters en profiteren de auto's van een aangepaste lay-out van het infotainmentsysteem. AutoWeek heeft nu alle prijzen van de vernieuwde Spring, Sandero, Jogger en Duster te pakken.

Dacia Spring

De uitvoeringen Comfort en Comfort Plus van de elektrische Spring worden vervangen door de smaken Essential en Expression. De Essential kost minimaal €20.850, voor de Spring Expression ben je €21.950 kwijt. De vanafprijs van de Spring ligt daarmee €400 hoger dan voorheen. Kort na zijn introductie stond de Dacia Spring overigens voor nog geen 18 mille in de orderboeken.

De Spring heeft als basisuitvoering Essential standaard zaken als een snelheidsbegrenzer, airconditioning, elektrisch verstelbare buitenspiegels en elektrisch bedienbare zijruiten voor en achter. De Expression voegt daar zaken als een achteruitrijcamera, parkeersensoren achter, een infotainmentsysteem met 7-inch groot scherm, dakrails en kunstlederen bekleding aan toe.

Model Uitvoering Vanafprijs Spring Essential €20.850 Spring Expression €21.950

Dacia Sandero en Sandero Stepway

De instapuitvoeringen van de Dacia Sandero en Sandero Stepway heten net als voorheen weer Essential, al gaat de voorheen Comfort heten enige andere uitvoering voortaan als Expression door het leven. Het Sandero-duo heeft altijd de 92 pk sterke 1.0 TCe onder de kap die aan een handgeschakelde vijfbak of aan een CVT is geknoopt. De Sandero en Sandero Stepway worden over de gehele linie €300 duurder.

Model Motor Transmissie Uitvoering Vanafprijs Sandero TCe 90 Handbak, 5 versnellingen Essential € 16.150 Sandero TCe 90 Handbak, 5 versnellingen Expression € 17.750 Sandero TCe 90 CVT Expression € 20.190 Sandero Stepway TCe 90 Handbak, 5 versnellingen Essential € 18.950 Sandero Stepway TCe 90 Handbak, 5 versnellingen Expression € 19.990 Sandero Stepway TCe 90 CVT Expression € 22.450

Dacia Jogger

Ook bij de Jogger maakt de boven de Essential gepositioneerde Comfort-uitvoering plaats voor een Expression geheten variant. Daarboven staat weer topuitvoering Extreme. Afhankelijk van de gekozen uitvoering en krachtbron wordt de Jogger €500 tot €600 duurder. Opnieuw kun je de Jogger krijgen met de TCe 100 Bi-Fuel 1.0 die zowel benzine als lpg lust en als 110 pk sterke TCe-benzineversie. Daarnaast is de Jogger als vijf- en als zevenzitter te krijgen, al is de zevenzitsversie er niet in basissmaak Essential.

Model Motor Transmissie Uitvoering Zitplaatsen Vanafprijs Jogger TCe 100 Bi-Fuel Handbak, 5 versnellingen Essential 5 € 21.150 Jogger TCe 100 Bi-Fuel Handbak, 5 versnellingen Expression 5 € 23.150 Jogger TCe 100 Bi-Fuel Handbak, 5 versnellingen Extreme 5 € 24.150 Jogger TCe 110 Handbak, 5 versnellingen Expression 5 € 23.550 Jogger TCe 110 Handbak, 5 versnellingen Extreme 5 € 24.550 Jogger TCe 100 Bi-Fuel Handbak, 5 versnellingen Expression 7 € 24.150 Jogger TCe 100 Bi-Fuel Handbak, 5 versnellingen Extreme 7 € 25.150 Jogger TCe 110 Handbak, 5 versnellingen Expression 7 € 24.550 Jogger TCe 110 Handbak, 5 versnellingen Extreme 7 € 25.550

Dacia Duster

Net als voorheen is de Duster het model waar Dacia de meeste motorversies voor klaar heeft staan. Net als de Jogger is de Duster te krijgen met de TCe 100 Bi-Fuel machine. Daarboven staan de 130 pk en 150 pk sterke TCe-benzineversies. De TCe 150 is de enige motorversie van de Duster waarbij vierwielaandrijving is te krijgen. Daarnaast is de TCe 150 niet alleen met handbak, maar ook met een automaat met dubbele koppeling te krijgen (alleen met voorwielaandrijving). De uitvoeringen gaan ook op de schop. Zo is de Duster er voortaan alleen als Essential, als Expression en als Journey. Afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt de Dacia Duster - die nieuwe ventilatieroosters krijgt en het voortaan zonder boven de kentekenplaat uitgeschreven modelnaam moet doen - €300 tot €600 duurder.

Model Motor Transmissie Uitvoering Aandrijving Vanafprijs Duster TCe 100 Bi-Fuel Handbak, 6 versnellingen Essential Voor € 20.950 Duster TCe 100 Bi-Fuel Handbak, 6 versnellingen Expression Voor € 22.650 Duster TCe 100 Bi-Fuel Handbak, 6 versnellingen Journey Voor € 24.250 Duster TCe 130 Handbak, 6 versnellingen Expression Voor € 25.390 Duster TCe 130 Handbak, 6 versnellingen Journey Voor € 26.990 Duster TCe 150 (4x4) Handbak, 6 versnellingen Expression Voor+achter € 29.990 Duster TCe 150 (4x4) Handbak, 6 versnellingen Journey Voor+achter € 31.590 Duster TCe 150 EDC Automaat, 6 versnellingen Journey Voor € 29.250

