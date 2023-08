Prijzen vernieuwde Audi A6: vanaf €64.554

Onlangs presenteerde Audi zijn facelift voor de Audi A6 en A6 Avant. Nu is ook bekend wat die opgefriste modellen in Nederland moeten opleveren: vanaf €64.554 voor de sedan, en vanaf €67.710 voor de Avant. Het aanbod begint met een 204 pk sterke mild-hybride benzine-aandrijflijn en de voorlopige range topper (onder de RS6) is de nieuwe '55 TFSI e Quattro Pro Line S Competition - een hele mond vol - met 367 pk en een stekker.

Als je precies wilt weten wat er bij de subtiele facelift van de Audi A6 allemaal veranderde, verwijzen we je door naar dit artikel. Daarin komen de facelifts van zowel de Audi A6 als A7 aan bod, al keert laatstgenoemde niet terug naar de Nederlandse markt. Audi blijft de A6 wél gewoon voeren en geeft nu de prijzen en uitvoeringen voor de Nederlandse markt vrij. Daaruit blijkt dat de auto je minstens €64.554 kost.

Voor dat geld koop je een Audi A6 '40 TFSI' sedan met een mild-hybride aandrijflijn met een viercilinder en een maximaal vermogen van 204 pk. De TFSI-motor is gekoppeld aan een 7-traps automaat met dubbele koppeling, een combinatie die je overigens in elke 'reguliere' uitvoering van de A6 tegenkomt. Jazeker: de Audi A6 is er alleen nog maar met viercilinders, tenzij je kiest voor de RS6.

Is de 40 TFSI-aandrijflijn je niet potent genoeg en wil je graag stekkeren? Dan biedt Audi ook keuze uit de 50 TFSI e en de 55 TFSI e, waarbij de kleine 'e' verklapt dat het plug-in hybrides zijn. De 50 TFSI e legt 299 pk in de schaal, de 55 TFSI e is 367 pk sterk. Afhankelijk van de gekozen uitvoering komen de twee plug-ins tot 68 km ver op een acculading. Hoe snel ze zijn? Dat weten we nog niet; Audi geeft nog geen prestatiecijfers vrij.

Uitvoeringen

Het leveringsgamma is voor beide carrosserievormen van de nieuwe A6 hetzelfde. Beide zijn als Advanced edition, S edition, S edition Competition en als Pro Line S Competition te krijgen. Laatstgenoemde is het meest compleet en alleen verkrijgbaar in combinatie met de meest potente aandrijflijn de (55 TFSI e). Daarbij is de S edition alleen met de 50 TFSI e-aandrijflijn te krijgen en de S edition Competition alleen met de 40 TFSI-aandrijflijn, waardoor je alleen een motorkeuze hebt als je gaat voor de Advanced edition: die kun je met zowel de '40'- als '50'-aandrijflijn krijgen en is tevens de instapper.

Als Advanced edition staat de A6 op 18-inch lichtmetalen wielen en heeft de auto elektrisch verstelbare stoelen, een digitaal instrumentarium en een uitgebreid infotainmentsysteem met tien speakers waaronder een subwoofer. Ook heeft de A6 standaard ledverlichting rondom, een klimaatcontrole met vier zones en - als Avant - een elektrisch bedienbare achterklep.

Alle uitvoeringen boven de Advanced edition krijgen sportief bedoelde elementen aangemeten, staan op minstens 19-inch wielen en hebben altijd led-matrix-koplampen. Ook zaken als sfeerverlichting, privacyglas en uitgebreidere rijhulpsystemen onderscheiden de duurdere uitvoeringen van de instapper.

Audi RS6

Wie veel - heel veel - meer geld te besteden heeft, kan gaan voor de Audi RS6. Die is er in twee smaken. De 'reguliere' is 600 pk sterk en kost vanaf €205.483. De 630 pk sterke Performance is er voor vanaf €214.142. De RS6 is er wederom alleen als Avant. Later volgt naar alle waarschijnlijkheid nog een extra potente versie van de RS6.