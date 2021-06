Tesla blaast Model S Plaid+ af

Opmerkelijk nieuws over Tesla. Topman Elon Musk maakt in een tweet kenbaar dat de Model S Plaid+ niet meer op de markt komt. Volgens hem zou dat niet nodig zijn omdat de Plaid 'al zo goed is'.

De Model S Plaid+ had de bakens in de EV-wereld flink moeten verzetten. Tesla beloofde een vermogen van boven de 1.100 pk, een actieradius van 837 kilometer en een sprinttijd naar de 100 km/h in 'minder dan 2,1 seconden'. Afgezien van de specifieke actieradius werden de cijfers echter nooit concreet. Musk zegt op Twitter dat de Plaid+ overbodig is geworden omdat de Plaid al goed genoeg zou zijn. Verder noemt hij geen reden voor het afblazen van het absolute topmodel. Het lijkt erop dat lang niet iedereen het met hem eens is, want enkele Twitteraars reageren dat ze hun order voor de nieuwe Model S maar hebben ingetrokken.

In de Nederlandse orderboeken had de Plaid+ een vanafprijs van € 149.990. Op de website van Tesla is de variant nog steeds zichtbaar, maar kun je hem niet meer aanklikken. Wel staat er nog steeds onder vermeld dat de Plaid+ in 2022 op de markt komt. AutoWeek is in afwachting van een reactie van Tesla Nederland.

Nog steeds indrukwekkend

Met het wegvallen van de Plaid+ is de Plaid dus het topmodel van de Model S. De cijfers van die versie zijn nog steeds behoorlijk indrukwekkend: drie elektromotoren zijn samen goed voor 1.020 pk, waarmee de sedan in 2,1 seconden naar de 100 km/h knalt. De topsnelheid ligt op 322 km/h en de theoretische actieradius bedraagt 628 kilometer, al zal je je dan vermoedelijk wel moeten kunnen inhouden. Voor de Model S Plaid rekent Tesla een vanafprijs van € 121.000 inclusief afleverkosten. Musk tweette ook: 'Model S goes to Plaid speed this week', wat erop duidt dat de eerste afleveringen niet lang meer op zich laten wachten.