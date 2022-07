Prijzen Nissan Qashqai met hybride e-Power-aandrijflijn

Tot op heden kon je de Nissan Qashqai alleen met mild-hybride aandrijflijnen krijgen. Daar komt verandering in. AutoWeek heeft namelijk de prijzen te pakken van de Qashqai met de interessante e-Power-aandrijflijn. De Qashqai e-Power is altijd elektrisch aangedreven, maar is géén EV!

De huidige derde generatie van de Nissan Qashqai die in februari 2021 werd onthuld werd met veel bombarie gepresenteerd. Niet zo gek. Gezien eerder verkoopsuccessen van het model is de Qashqai is voor Nissan namelijk van onnoemelijk belang. De Qashqai werd onder meer gepresenteerd met een innovatieve e-Power-aandrijflijn, maar tot op heden was de SUV alleen met mild hybride machines te krijgen met vermogens van 140 en 158 pk. De Nissan Qashqai is in Nederland straks ook met de e-Power-aandrijflijn te krijgen. AutoWeek heeft voordat Nissan er zelf ruchtbaarheid aan geeft de prijzen.

Kijken we naar de reguliere uitvoeringen, dan heeft de Nissan Qashqai e-Power heeft in Nederland een vanafprijs van €43.790. Voor dat bedrag is de Qashqai met e-Power-aandrijflijn uitgevoerd als N-Connecta. Hij is er ook als Tekna en Tekna Plus en kost dan achtereenvolgens €45.890 en €49.490. Daarmee zijn deze uitvoeringen exact net zo duur als de gelijk uitgevoerde Nissan Qashqai met 158 pk sterke mild-hybride 1.3 met Xtronic-automaat.

Nissan komt ook met speciale en op de zakelijke rijder toegespitste Business Design- en Business Premium-uitvoeringen, al staan die nog niet op de Nederlandse prijslijst. Die kosten achtereenvolgens €41.190 en €43.740.

e-Power

Net als de Qashqai met de mild-hybride 1.3's heeft ook de Qashqai e-Power een verbrandingsmotor aan boord. Dat is echter geen 140 of 158 pk sterke 1.3, maar een 158 pk en 250 Nm sterke 1.5 driecilinder. Toch is de Qashqai e-Power in alle gevallen elektrisch aangedreven, maar het is géén EV. De 1.5 levert via een klein 2 kWh accupakket namelijk stroom aan een op de vooras gemonteerde 190 pk en 330 Nm sterke elektromotor. Op alleen elektrokracht kom je er slechts een kilometer of 1 à 2 mee. Je hebt dus dezelfde directe vermogensafgifte als in een auto met elektrische aandrijflijn. Boven de 10 km/h kun je de Qashqai e-Power ook met één pedaal laten versnellen of afremmen. e-Pedal dus, net als in de Leaf.

De Nissan Qashqai e-Power zit in 7,9 seconden op een snelheid van 100 km/h en is van alle leverbare Qashqais daarmee de snelst sprintende variant. De topsnelheid ligt met 170 km/h wel onder die van zijn conventionelere benzinebroertjes. Het wagengewicht ligt met 1.587 kilo door de e-Power-hardware ruim 200 kilo boven die van de Qashqai met 158 pk sterke 1.3 en X-tronic-automaat. Ook snoept de e-Power-aandrijflijn wat bagageruimte op. De Nissan Qashqai e-Power slikt 479 liter, de Qashqai's met mild-hybride aandrijflijnen lusten met 504 liter meer spullen. De 1.5 benzinemotor verbruikt gemiddeld 5,3 l/ 100 km, minder dan de mild-hybride machines (6,2-6,5 l/100 km).

De 1.5 is van zichzelf al een bijzondere motor. Het is een geblazen 1.5 die een afgeleide is van de 2.0 met variabele compressie die Nissan enkele jaren geleden al presenteerde. De aansturing van de benzinemotor wordt volledig door de auto zelf geregeld en dat heeft als gevolg dat de krachtbron altijd op een zo efficiënt mogelijk toerental loopt en dat drukt natuurlijk het verbruik.

Prijzen Nissan Qashqai en Qashqai e-Power