Prijzen nieuwe Peugeot 308 bekend

Peugeot stelde in maart dit jaar een compleet nieuwe generatie 308 aan de wereld voor. Voor het eerst in de geschiedenis van de 308 komt Peugeot's Golf- en Focus-concurrent ook beschikbaar met plug-in hybride aandrijflijnen. De vanafprijs van de nieuwe Peugeot 308 is vastgesteld op €27.790. Voor dat bedrag rijd je niet direct de nieuwe plug-in, de vanafprijs geldt namelijk voor de 308 met 110 pk sterke 1.2 PureTech-benzinemotor, uitgevoerd als Active Pack Business.

Die 110 pk sterke 1.2 PureTech-benzinemotor is alleen in combinatie met een handbak te krijgen en ook wat uitvoeringen betreft valt er met die motorversie weinig te combineren. De hoger op de menukaart geplaatste 130 pk sterke 1.2 PureTech biedt meer keuzemogelijkheden. Deze benzinemotor heeft in combinatie met een handbak en de reeds genoemde Active Pack business-uitvoering een vanafprijs van €29.290, maar is er vanaf € 32.190 ook met een achttraps automaat. Peugeot levert de 1.2 PureTech 130 verder ook als Allure, Allure Pack Business, GT en GT Pack Business. Op de GT- en GT Pack Business-versies na zijn al deze uitvoeringen in combinatie met de 130 pk sterke benzinemotor zowel met handbak als met automaat te krijgen. De GT- en GT Pack Business-uitvoeringen zijn alleen de combineren met de automaat.

Liever dieselen? Geen probleem. Peugeot levert de nieuwe 308 namelijk ook met een 130 pk sterke 1.5 BlueHDi-dieselmotor. In combinatie met uitrustingsniveau Active Pack Business ben je daar minimaal €33.260 voor kwijt. In dat geval is de HDi-machine gekoppeld aan een handbak. De enige andere uitvoering die Peugeot voor deze 130 pk sterke dieselversie beschikbaar stelt, is de Allure Pack Business. Peugeot biedt je bij die uitvoering ook de mogelijkheid om naast voor de €36.760 kostende versie met handbak ook voor een versie met achttraps automaat te kiezen. Die kost €39.660.

Plug-in hybride

Voor de Peugeot 308 met plug-in hybride aandrijflijn ben je minimaal €35.430 kwijt. Die Peugeot 308 Hybrid 180, die altijd een achtraps automaat heeft, is in dat geval uitgevoerd als Active Pack Business. De 308 Hybrid 180 is er ook als Allure (€37.630), Allure Pack Business (€38.430), GT (€40.430) en GT Pack Business (€42.630). Bovenaan de lijst staat de 225 pk sterke plug-in hybride motorversie van de nieuwe Peugeot 308, de Hybrid 225. Deze voorlopige topversie is er alleen als GT en GT Pack Business en kost achtereenvolgens €41.930 en €44.130.

De 180 pk sterke 308 Hybrid heeft een 150 pk sterke benzinemotor en een 110 pk sterke elektromotor die in de automaat is verwerkt. De 225 pk sterke variant heeft dezelfde elektromotor, maar wel een sterkere benzinemotor die 180 pk levert. Het accupakket is in beide versies 12,4 kWh groot, goed voor een elektrische actieradius van zo'n 59 kilometer.

Hier lees je alles over de nieuwe Peugeot 308. De auto is er vooralsnog alleen als vijfdeurs hatchback, maar op termijn komt er ook weer een 308 SW.